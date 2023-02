Enel, UniCredit et SACE, financement de projet de 560 millions d'euros

(Alliance News) - Enel Spa a annoncé lundi que 3Sun, une société d'Enel Green Power, UniCredit et Sace collaboreront à l'expansion de la gigafactory de Catane, qui deviendra la plus grande usine de modules photovoltaïques à haute performance d'Europe.

3Sun et UniCredit, qui a agi en tant que Structuring Mandated Lead Arranger, Global Coordinator et Bookrunner, ont signé l'accord de financement de projet pour un montant maximum de 560 millions d'euros, répartis entre un prêt à terme senior de 475 millions d'euros et un prêt TVA de 85 millions d'euros, afin de financer l'expansion de l'usine de panneaux solaires de 3Sun à Catane, en Sicile.

L'investissement contribuera au développement de TANGO - iTaliAN pv Giga factOry-, une installation de fabrication à l'échelle industrielle pour la production de modules photovoltaïques innovants, durables et à haut rendement chez 3Sun. Conformément à l'accord, l'expansion de l'usine entraînera une multiplication par 15 de sa capacité de production, qui passera de 200 MW actuellement à 3 GW par an. L'usine de production de 3 GW devrait être pleinement opérationnelle d'ici juillet 2024, après avoir démarré avec les premiers 400 MW en septembre 2023, faisant de 3Sun la plus grande usine européenne de gigawatts produisant des modules PV double face à haute performance.

Le prêt à terme senior, explique Enel dans une note, " bénéficie pour 80% de la Garantie verte de la Sace, le groupe d'assurance-financement spécialisé dans le soutien aux entreprises et au tissu économique national, qui confirme ainsi son rôle de premier plan dans la mise en œuvre du Green New Deal en Italie ".

La société, qui est directement contrôlée par le ministère de l'Économie et des Finances, peut en effet émettre des garanties vertes sur des projets nationaux capables de faciliter la transition vers une économie à plus faible impact environnemental, d'intégrer des cycles de production avec des technologies à faible émission pour la production de biens et de services durables, et de promouvoir des initiatives visant à développer une nouvelle mobilité avec des émissions moins polluantes.

L'usine devrait augmenter les emplois locaux directs et indirects d'environ 1 000 postes d'ici 2024, agissant comme un catalyseur pour la relance d'une chaîne de valeur photovoltaïque européenne et contribuant à la réduction de la dépendance énergétique du continent.

Francesco Starace, PDG d'Enel, a déclaré : "L'usine de modules solaires que nous construisons à Catane sera à l'avant-garde en termes de technologie innovante et d'automatisation des processus industriels et contribuera à atteindre les objectifs de l'UE, à savoir une consommation d'énergie provenant à 40 % de sources renouvelables d'ici 2030, ainsi qu'à réduire la dépendance énergétique.

Andrea Orcel, PDG d'UniCredit, a ajouté que "cette transaction permettra à notre pays de disposer d'une usine de production de haute technologie d'une taille qui contribuera à réduire considérablement la dépendance aux combustibles fossiles. Avec Enel, nous faisons partie de la ceo Alliance, le groupe d'action qui, en Europe, pilote la décarbonisation et la numérisation du continent par des initiatives collectives ciblées. Cette opération démontre une fois de plus les avantages tangibles de notre collaboration à différents niveaux".

Alessandra Ricci, PDG de la Sace, a décrit le projet comme "une initiative stratégique qui contribuera à réduire la dépendance énergétique de notre pays, à développer la production nationale dans un secteur de haute technologie et à augmenter l'emploi en Sicile".

"Cette intervention, a-t-il conclu, constitue une nouvelle avancée concrète conforme aux objectifs du plan industriel Insieme 2025 et confirme notre engagement, totalisant 3 milliards d'euros de garanties vertes pour la seule année 2022, dans la mise en œuvre du Green New Deal visant à soutenir les investissements des entreprises italiennes dans les technologies de la transition écologique".

Lundi, Enel s'est négocié dans le rouge de 0,5% à 5,38 euros par action ; UniCredit a baissé de 0,7% à 18,62 euros par action.

