Enel, accord pour numériser la distribution d'électricité en Inde

(Alliance News) - Enel Spa a annoncé jeudi que, par le biais de sa filiale Gridspertise, elle a signé deux protocoles d'accord avec Tata Power Delhi Distribution Limited pour aider à accélérer la transformation numérique des réseaux de distribution d'électricité en Inde.

La signature des mémorandums a été annoncée par Antonio Cammisecra, directeur d'Enel Grids, lors de la table ronde commerciale Inde-Italie, qui était présidée par Antonio Tajani, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, et Piyush Goyal, ministre indien du Commerce et de l'Industrie.

Gridspertise a signé deux accords avec Tata Power-DDL, une coentreprise entre Tata Power et le gouvernement du Territoire de la capitale nationale de Delhi.

L'un des accords vise à accélérer la numérisation et l'automatisation des sous-stations et voit Tata Power-DDL rejoindre le programme international de co-création du dispositif QEd - Quantum Edge, un dispositif propriétaire de Gridspertise.

Le deuxième accord vise à mettre en œuvre la dernière technologie de compteur de Gridspertise dans un projet pilote dans le réseau de Tata Power-DDL, où la nouvelle technologie hybride de communication de compteur à double canal sera testée et évaluée dans des conditions réelles de terrain.

Enel a clôturé la journée de jeudi en hausse de 1,3 pour cent à 5,27 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

