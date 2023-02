Enel: bond de 64% du chiffre d'affaires 2022, supérieur aux attentes

Milan (awp/afp) - Le géant italien de l'énergie Enel a vu ses recettes bondir de 63,9% en 2022, dépassant les attentes, sous l'effet de la hausse des prix et des volumes des ventes en Italie et en Espagne, selon des résultats préliminaires publiés jeudi.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 140,5 milliards d'euros, nettement supérieur aux attentes des analystes qui tablaient 101,83 milliards d'euros, d'après le consensus du fournisseur de services financiers Factset Estimates.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est accru de 9,3% à 18,8 milliards d'euros.

Hors éléments exceptionnels, l'Ebitda a atteint 19,7 milliards d'euros, en hausse de 2,6%, dépassant l'objectif de 19 à 19,6 milliards d'euros que s'était fixé le groupe pour 2022.

Ces résultats "démontrent la résilience du groupe Enel" dans un "contexte géopolitique, énergétique et économique défavorable", a commenté son PDG, Francesco Starace, cité dans le communiqué.

La dette nette d'Enel a augmenté de 16,2% à 60,1 milliards d'euros sur l'année 2022, en raison des investissements, mais a amorcé sa décrue au quatrième trimestre, a précisé le groupe.

Enel avait annoncé en novembre prévoir des cessions d'actifs de 21 milliards d'euros dans le cadre de son plan stratégique 2023-2025, afin de réduire son endettement et se concentrer sur six marchés clefs.

Détenu à 23,6% par l'État italien, le groupe avait entamé en décembre des négociations exclusives avec le fournisseur d'énergie grec public PPC sur "la cession potentielle de tous ses actifs en Roumanie".

En Europe, Enel compte se concentrer sur l'Italie et l'Espagne. Ses autres pays phare sont les Etats-Unis, le Brésil, le Chili et la Colombie. En Amérique latine, Enel prévoit de se retirer du Pérou et de l'Argentine.

Le groupe s'est fixé comme objectif d'investir 37 milliards d'euros sur la période 2023-2025, dont environ 17 milliards dans les énergies renouvelables, accélérant ainsi sa transition verte engagée depuis 2014.

afp/rp