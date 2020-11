Enel: bond du bénéfice net sur 9 mois, objectifs confirmés

Milan (awp/afp) - Le géant italien de l'énergie Enel a confirmé jeudi ses objectifs pour 2020 après avoir vu son bénéfice net augmenter de 259,3% sur les neuf premiers mois de l'année, à 2,9 milliards d'euros.

Le groupe explique cette hausse surtout par "des ajustements importants de valeurs", alors qu'en 2019 il avait dévalué ses centrales à charbon.

Son chiffre d'affaires a lui diminué de 19% à 48 milliards d'euros, en raison notamment des plus faibles quantités d'électricité et de gaz vendues en Espagne et en Italie du fait de la pandémie de coronavirus.

Fin juillet, Enel avait revu à la baisse les objectifs de son plan stratégique 2020-2022 en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus, tout en maintenant le cap concernant le développement des énergies renouvelables.

Il les a confirmés jeudi. Il vise un Ebitda ordinaire (soit net des opérations extraordinaires, NDLR) d'environ 18 milliards d'euros, un bénéfice net ordinaire entre 5 et 5,2 milliards et un endettement net de 48-49 milliards.

Sur les neuf premiers mois de l'année, son bénéfice net ordinaire a augmenté de 9% à 3,59 milliards d'euros.

Enel a aussi confirmé son plan d'investissements de quelque 28,6 milliards d'euros, dont 14,4 milliards pour la décarbonisation et le développement des énergies renouvelables et 13 milliards dans les infrastructures et réseaux du groupe, en vue notamment de leur passage au numérique.

