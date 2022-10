Enel : cesse d'utiliser le charbon au Chili

La société chilienne du groupe Enel, Enel Chile, a déconnecté et arrêté l'exploitation de l'unité II de sa centrale au charbon de Bocamina, située dans la municipalité de Coronel.



Avec cette étape importante, qui suit la fermeture de Tarapacà en 2019 et de l'unité I de Bocamina en 2021, Enel devient la première compagnie d'électricité du pays à cesser d'utiliser le charbon pour ses opérations de production.



' L'arrêt de notre dernière unité de production au charbon en activité au Chili souligne l'engagement du groupe Enel envers la décarbonisation de ses systèmes énergétiques ', a déclaré Salvatore Bernabei, directeur général d'Enel Green Power.



Cette fermeture comprend des options de relogement pour les employés de l'usine, la mise en oeuvre d'une vaste série d'initiatives pour le développement social, économique et entrepreneurial de la communauté, ainsi qu'un projet de revégétalisation visant à transformer la zone de 10 hectares de la décharge de cendres de l'usine en une forêt indigène.



