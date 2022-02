Enel: chiffre d'affaires 2021 en hausse de 33%, supérieur aux attentes

Milan (awp/afp) - Le géant italien de l'énergie Enel a vu ses recettes grimper de 33,8% en 2021, dépassant les attentes, grâce à la hausse de la demande d'électricité, selon des résultats préliminaires publiés jeudi.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 88,3 milliards d'euros, nettement supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 74,07 milliards d'euros, d'après le consensus du fournisseur de services financiers Factset Estimates.

Cette hausse des recettes du groupe est due notamment à l'augmentation des ventes d'électricité en Italie et en Amérique latine et à la bonne tenue de sa filiale spécialisée dans les énergies renouvelables Enel Green Power, précise un communiqué.

Ces revenus comprennent également le gain réalisé sur la cession l'an dernier de la participation de 50% détenue par Enel dans le réseau de fibre optique OpenFiber. Une part de 10% à été vendue à la Caisse des dépôts italienne (CDP) et les 40% restants ont été cédés au fonds d'investissement australien Macquarie.

"Cette augmentation des revenus a plus que compensé l'effet négatif des taux de change, principalement en Amérique latine", a commenté Enel.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est accru de 6,7% à 19,2 milliards d'euros.

Enel Green Power a pu afficher une "performance opérationnelle accrue" en Amérique du Nord et au Brésil après la mise en service de nouvelles usines et a enregistré une hausse de ses marges en Espagne.

Détenu à 23,6% par l'État italien, Enel avait annoncé en novembre son intention d'accélérer ses investissements dans la transition verte, avec 170 milliards d'euros prévus entre 2021 et 2030.

Le groupe avait anticipé en outre son objectif de "zéro émission nette" de dix ans, de 2050 à 2040, "aussi bien pour les émissions directes qu'indirectes".

La dette nette a augmenté à 52 milliards d'euros, contre 45,4 milliards un an plus tôt, en raison de la hausse des investissements, du paiement de dividendes et de l'acquisition de parts supplémentaires dans Enel Americas, a expliqué le groupe.

Enel Green Power a porté sa capacité d'énergies renouvelables mondiales à 54 gigawatts en 2021, l'augmentant de 5,1 gigawatts en dépit de la crise sanitaire, un nouveau record annuel pour la compagnie.

