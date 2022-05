Enel : dans le rouge après ses trimestriels

Enel recule de plus de 1% à Milan au lendemain de la publication par le groupe énergétique de performances en deçà des attentes d'Oddo, avec un résultat net en croissance de 21,6% à 1,43 milliard d'euros au titre de son premier trimestre 2022.



Son EBITDA ordinaire n'a augmenté que de 6,8% à 4,49 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires qui s'est envolé de 89,1% à près de 35 milliards, 'principalement en raison des quantités plus élevées d'électricité produites et vendues à des prix moyens croissants'.



S'il reconnait un début 2022 difficile pour Enel, Oddo reste à 'surperformance', estimant que la confirmation des guidances 2022 'souligne la réversibilité de certains des éléments négatifs et le respect de la trajectoire stratégique 2024'.



