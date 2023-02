Enel : désigné premier fournisseur de services en 2022

Enel Energia a reçu le label de qualité 'Nr. 1 in Service' basé sur la satisfaction des clients, déterminé à la suite d'une analyse menée entre juillet et août 2022 par l'Institut allemand de la qualité et de la finance (ITQF), un organisme indépendant spécialisé dans l'analyse et la comparaison de produits, de services et de produits financiers.



Les résultats de l'étude sur le secteur de l'électricité et du gaz, basée sur un échantillon de plus de 300.000 clients, placent l'entreprise en tête du classement avec un score de 74,2%, bien supérieur à la moyenne de la catégorie (55,9%).



L'analyse de l'ITQF a comporté 312.956 entretiens avec des clients en Italie sur un panel de 1.929 entreprises de 190 secteurs différents de l'économie italienne ayant les plus grandes parts de marché dans le pays.



