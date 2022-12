Enel finalise la vente de sa société brésilienne à Goiás

(Alliance News) - Enel Spa a annoncé qu'Enel Brasil SA, une filiale de la société chilienne cotée en bourse Enel Américas SA, a finalisé la vente de la totalité de sa participation dans la société brésilienne de distribution d'électricité CELG Distribuição SA CELG D, représentant environ 99,9 % du capital social de cette dernière, à Equatorial Participações e Investimentos SA, une filiale d'Equatorial Energia SA.

Enel Goiás est une société brésilienne de distribution d'électricité dans l'État de Goiás, avec une zone de concession de 337 000 km2, et 3,3 millions de clients dans 237 municipalités.

Equatorial est le troisième groupe de distribution d'électricité au Brésil en termes de nombre de clients. La société exploite six concessionnaires dans les États de Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Sul et Amapá, desservant environ 10 millions de clients dans ces régions.

Conformément à l'accord de vente et d'achat signé en septembre 2022, la finalisation de la vente suit l'approbation de la transaction par les conseils d'administration d'Enel Brasil et d'Enel Américas, ainsi que la réalisation de certaines conditions préalables supplémentaires, notamment l'approbation de l'Autorité brésilienne de l'électricité et de l'Autorité brésilienne de la concurrence.

Enel Brasil a finalisé la vente de la totalité de sa participation dans Enel Goiás pour un montant total d'environ 8,5 milliards de reals brésiliens - équivalent à environ 1,6 milliard USD -, sous réserve d'un ajustement du prix après clôture.

" Dans l'ensemble, la transaction a généré un effet positif sur la dette nette consolidée du groupe d'environ 1 500 millions d'euros, ainsi qu'un effet négatif sur le bénéfice net déclaré du groupe d'environ 850 millions d'euros, dont 693 millions d'euros ont déjà été comptabilisés dans le rapport intermédiaire du groupe pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2022 ". L'impact économique n'aura aucun effet sur les résultats ordinaires. Ces montants n'incluent pas les effets possibles du mécanisme d'earn-out mentionné ci-dessus,' explique la société dans une note.

Le cours de l'action d'Enel a baissé de 0,6 % à 5,07 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste d'Alliance News

