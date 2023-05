Enel, pas d'interviews avant la prochaine assemblée générale des actionnaires

(Alliance News) - Le conseil d'administration d'Enel a écouté et pris note mercredi de ce que le PDG Francesco Starace a déclaré à la presse, concernant le fait "qu'il n'a pas l'intention de rester à Enel pour un nouveau mandat et qu'il est seulement disposé à permettre, dans l'intérêt exclusif de la société et pour une période ne dépassant pas un mois, une passation de pouvoir ordonnée, ce qui, à la lumière de la présentation de trois listes concurrentes, n'a pas été possible jusqu'à présent".

Afin de préserver la neutralité de la société par rapport à la nomination du nouveau conseil d'administration lors de l'assemblée générale du 10 mai, la note précise que "le conseil d'administration a décidé que, jusqu'à cette date, aucune interview, déclaration ou en tout cas communication ne sera faite, directement ou indirectement, par les administrateurs et/ou la direction de la société".

Enel a clôturé la séance de mercredi juste au-dessus du pair, à 6,10 euros par action.

