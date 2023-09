L'entreprise italienne Enel s'attend à ce que les panneaux solaires qui seront produits dans la gigantesque usine qu'elle construit en Sicile soient nettement plus efficaces que les modèles actuels, ce qui l'aidera à concurrencer la production à bas prix de la Chine, a déclaré samedi un cadre supérieur de l'entreprise.

Les commentaires de Nicola Lanzetta, responsable de l'Italie chez Enel, lors de la conférence Cernobbio 2023, interviennent alors qu'une étude soutenue par Enel affirme que l'Italie et l'UE dans son ensemble ont encore une chance de réduire de manière significative leur dépendance vis-à-vis des composants clés de la Chine dans le cadre de la transition énergétique.

M. Lanzetta a déclaré que les panneaux solaires qui seront fabriqués dans l'usine du groupe en Sicile atteindront un taux d'efficacité de 30 % en 2025, contre un taux moyen de conversion de la lumière du soleil en énergie d'environ 20 % pour la technologie actuelle.

Grâce au financement du projet par UniCredit annoncé en février, Enel a investi environ 600 millions d'euros (646,4 millions de dollars) pour porter la capacité de son usine à 3 gigawatts (GW) d'ici juillet 2024, contre environ 200 mégawatts (MW) par an actuellement, ce qui en fera le plus grand producteur européen de panneaux solaires "bifaciaux" à haute performance, c'est-à-dire ceux qui produisent de l'énergie à partir des deux surfaces.

M. Lanzetta présentait les conclusions de l'étude réalisée par le groupe de réflexion The European House - Ambrosetti et la Fondation Enel, l'entité de recherche de l'entreprise axée sur l'énergie et le climat, qui a constaté une dépendance moyenne actuelle à l'égard de la Chine pour la fourniture d'environ 65 % des composants utilisés dans les technologies vertes en Europe.

La question de la dépendance à l'égard de la Chine a été mise en avant dans le contexte des tensions géopolitiques et des perturbations de l'approvisionnement dues à la pandémie.

L'étude indique que l'Italie et l'UE pourraient augmenter leur production nationale pour répondre à plus de 50 % de la demande de panneaux photovoltaïques, à environ 90 % de la demande de batteries et à plus de 60 % de la demande de pompes à chaleur d'ici à 2030.

Pour atteindre ces objectifs, les entreprises européennes doivent miser sur des technologies innovantes tout en utilisant efficacement les fonds mis à disposition par les gouvernements et les institutions européennes et en augmentant la capacité de recyclage, selon l'étude.

"Le processus de décarbonisation est une occasion unique de soutenir des secteurs industriels importants de notre économie et de réduire notre dépendance vis-à-vis de l'étranger", a déclaré M. Lanzetta, notant qu'il s'agissait d'un "objectif réaliste à condition que l'ensemble de la chaîne de valeur soit innovée, dans un sens durable".

Le dirigeant a également déclaré qu'Enel était en bonne voie pour atteindre une capacité de batterie de 1 700 mégawatts (MW) d'ici la fin de l'année prochaine.

(1 $ = 0,9282 euros) (Reportage de Francesca Landini ; Rédaction de David Holmes)