Enel rachète plus de 411 millions USD d'une obligation en dollars

(Alliance News) - Enel Spa a annoncé que, suite à la réussite de l'émission de 1,75 milliard d'euros d'obligations subordonnées non convertibles hybrides perpétuelles libellées en euros et destinées aux investisseurs institutionnels, et suite à la réalisation de l'offre d'achat volontaire sur son obligation hybride perpétuelle comptabilisée en actions de 750 millions d'euros, rachètera en espèces à la date de règlement anticipé, prévue pour le 26 janvier, et annulera ensuite une partie de l'émission suivante d'obligations hybrides libellées en dollars américains, suite aux acceptations reçues et non valablement retirées à la date limite de soumission anticipée du 23 janvier.

Enel a accepté de racheter toutes les offres valables reçues avant la date limite de soumission anticipée concernant l'obligation libellée en dollars américains pour un montant nominal total de 411,1 millions USD.

" Le résultat de l'offre publique d'achat sur l'émission obligataire en dollars américains à l'échéance anticipée, ainsi que la réalisation de l'offre publique d'achat sur l'émission obligataire en euros et l'émission des nouvelles obligations, sont conformes au processus de refinancement des deux obligations hybrides mentionnées d'Enel faisant l'objet d'une offre et à la stratégie financière d'Enel décrite dans le plan stratégique 2023-2025, qui réaffirme l'engagement du groupe à maintenir les obligations hybrides en tant que composante permanente de sa structure de capital ", a déclaré la société.

L'action d'Enel a clôturé mardi en hausse de 0,6 pour cent à 5,50 euros par action.

