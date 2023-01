Enel : résultats de l'offre d'achat sur une obligation hybride

Enel après le lancement réussi de l'émission d'obligations hybrides non convertibles, subordonnées, perpétuelles, destinées aux investisseurs institutionnels sur les marchés européens et libellées en euros pour un montant total de 1,75 milliard d'euros annonce les résultats de son offre publique d'achat volontaire.



Enel a lancé des offres publiques d'achat volontaires pour le rachat en numéraire de tout ou partie de son obligation hybride perpétuelle en circulation de 750 millions d'euros.



L'émission a été lancée le 9 janvier et expirait le 16 janvier 2023, pour le rachat en espèces, et l'annulation ultérieure, de tout ou partie de ses 750 millions d'euros d'obligations hybrides perpétuelles comptabilisées en actions, avec une première date d'appel en août 2023 et un coupon de 2,500 %.



L'opération de rachat par offre publique d'achat devrait être réglée le 20 janvier 2023.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.