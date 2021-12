Enel s'associe à Intesa Sanpaolo pour acquérir Mooney, une entreprise italienne spécialisée dans les paiements.

La compagnie d'électricité italienne Enel SpA a accepté d'acheter 50 % de l'italien Mooney pour prendre le contrôle conjoint de la société de paiements avec Intesa Sanpaolo SpA et créer un groupe fintech basé en Europe.

Dans le cadre de cette opération, qui valorise Mooney à 1,385 milliard d'euros (1,6 milliard de dollars), Enel et Intesa rachèteront la participation de 70 % détenue par une société contrôlée par le fonds d'investissement CVC Capital Partners. Intesa possède déjà 30 % de Mooney par le biais de son unité Banca 5.

Enel paiera entre 334 millions et 361 millions d'euros pour sa part de la participation, tandis qu'Intesa paiera entre 88 millions et 94 millions d'euros pour les 20 % restants, ont déclaré les entreprises jeudi.

Lorsque l'opération sera terminée, à la fin du deuxième trimestre de l'année prochaine, Enel vendra sa propre activité de services financiers en Italie à Mooney pour 140 millions d'euros, renforçant ainsi l'échelle dans un secteur qui s'est développé pendant la pandémie de COVID-19.

L'année dernière, Enel est devenu le premier des grands services publics européens à lancer de nouveaux services bancaires numériques.

Elle considère les services de paiement et les services bancaires ouverts, tels que la gestion de patrimoine et l'assurance, comme une nouvelle opportunité de croissance à mesure qu'elle accélère la numérisation de ses réseaux et de ses activités.

"Les paiements numériques sont de plus en plus utilisés pour les factures d'électricité ainsi que pour des services avancés, tels que la mobilité électrique", a déclaré Francesco Starace, directeur général d'Enel.

Mooney, dont le chiffre d'affaires s'élevait à 153 millions d'euros l'année dernière, compte environ 20 millions de clients et traite quelque 20 % de toutes les factures d'électricité d'Enel. Elle détient également une participation dans une plateforme numérique fournissant des services de mobilité à plus de 2 millions de consommateurs.

Intesa Sanpaolo a déclaré que Mooney réduirait le coût du service pour les clients moins intéressés à se rendre dans ses agences et l'aiderait à acquérir de nouveaux clients.

La plus grande banque italienne considère Mooney comme un atout stratégique pour orienter ses agences vers des services à plus forte marge comme la gestion de patrimoine et l'assurance.

(1 dollar = 0,8826 euro)