Enel se tourne vers la Sicile pour s'attaquer à la domination solaire de la Chine

Le projet visant à multiplier par 15 la capacité de la centrale 3Sun d'Enel est particulièrement pertinent alors que l'Union européenne cherche à accélérer le passage aux énergies renouvelables et à mettre fin à sa dépendance au gaz russe.

Il bénéficie également du soutien du Premier ministre italien, Giorgia Meloni, qui a pris ses fonctions en octobre et s'est engagée à stimuler les énergies renouvelables dans le sud du pays pour tenter de remédier à des décennies de sous-développement.

Jusqu'à présent, l'aide pratique pour un projet qui créera environ 1 000 emplois, est venue de l'Union européenne.

Elle a donné 188 millions d'euros (197,5 millions de dollars) sur un investissement total de 600 millions d'euros, Enel fournissant le reste après qu'Enel Green Power, la branche renouvelable de la compagnie d'électricité, ait décidé d'agrandir son usine sicilienne en janvier.

La société affirme que la production chinoise sera probablement moins chère, bien qu'elle ait pour objectif de combler l'écart. Elle affirme également que ses panneaux sont meilleurs et que 3Sun sera le plus grand producteur de panneaux solaires bifaciaux à haute performance de l'Union européenne d'ici 2024.

Grâce à une nouvelle structure de cellules solaires développée par Enel Green Power, les panneaux bifaciaux seront capables de capter la lumière du soleil sur deux surfaces et de convertir en électricité 30 % de la lumière du soleil qui les frappe, contre un rendement moyen d'environ 20 %.

"Nos panneaux coûtent un peu plus cher, mais ont un rendement plus élevé, une durée de vie moyenne plus longue et une dégradation beaucoup plus faible que les technologies chinoises", a déclaré Eliano Russo, le directeur de 3Sun à Catane.

La décision de baser le projet sur une île à l'extrémité sud de l'Europe a été prise, a-t-il dit, parce qu'Enel y avait déjà développé une expertise.

"Nous avons des gens qui ont grandi ici, certains sont revenus pour ce travail et ils sont extrêmement motivés pour montrer que la Sicile, pour une fois, peut être un endroit où quelque chose de nouveau surgit", a-t-il déclaré à Reuters.

LA SICILE N'EST PAS SEULE

Selon les analystes, les usines telles que celle d'Enel sont cruciales pour réduire la dépendance de l'Europe vis-à-vis de Pékin et pour s'assurer que les ambitions de l'Europe d'accroître son utilisation de l'énergie solaire ne la rendent pas encore plus dépendante.

Les chiffres d'Eurostat montrent qu'environ trois quarts des panneaux solaires européens proviennent de Chine.

L'Allemagne - pour qui la crise ukrainienne qui a mis en évidence sa dépendance excessive au gaz russe est une dure leçon sur la nécessité de diversifier les approvisionnements - cherche à relancer son industrie solaire qui s'est effondrée il y a dix ans après la fin des subventions gouvernementales au secteur.

L'Union européenne dans son ensemble vise à atteindre près de 600 gigawatts (GW) d'énergie solaire d'ici 2030 et le nombre d'installations augmente. Le groupe industriel SolarPower Europe estime que des panneaux qui généreraient au moins 40 GW ont été installés cette année et que la croissance dépassera 270 GW d'ici 2025.

Selon M. Russo, l'Europe doit atteindre une capacité de production annuelle de panneaux solaires de 20 GW au cours des trois prochaines années si elle veut éviter une dépendance excessive vis-à-vis de la Chine.

La capacité de production actuelle de l'usine sicilienne, d'environ 200 mégawatts (MW) par an, passera à 3 GW d'ici juillet 2024.

Enel ne limite pas ses ambitions à l'Europe, même si elle affirme qu'au moins 50 % de sa production sicilienne sera destinée au continent.

Elle construira une installation similaire aux États-Unis, dans le cadre d'une initiative plus large visant à étendre sa capacité de production et à bénéficier des crédits d'impôt accordés au titre de la loi américaine sur la réduction de l'inflation.

Elle considère également l'Amérique latine comme l'un des nouveaux marchés les plus prometteurs pour ses panneaux.

LA CONCURRENCE CHINOISE

Jusqu'à présent, la Chine ne fabrique pas en Italie.

En 2019, le président chinois Xi Jinping a visité la capitale sicilienne de Palerme lorsque l'Italie était la première nation industrialisée à être considérée comme faisant partie de l'initiative Belt and Road de Pékin pour le commerce.

Les gouvernements italiens ultérieurs ont été moins ouverts à la Chine, y compris l'actuel.

L'ambassade de Chine à Rome n'avait pas de réponse immédiate à une demande de commentaire.

Giorgio Cuscito, analyste de la Chine à la revue géopolitique Limes, a déclaré que la Chine avait privilégié la Sicile en tant que "lieu stratégique au milieu de la Méditerranée et en face de l'Afrique, où Pékin a d'importants intérêts commerciaux et géostratégiques".

Il a déclaré que l'importance de l'usine d'Enel et d'autres entreprises similaires était en partie destinée à écarter les projets, tels que ceux de la Chine.

"Des alternatives, telles que la nouvelle gigafactory, devraient être fournies pour persuader les personnes et les entreprises du sud de l'Italie de rejeter toute proposition future qui pourrait être dangereuse pour l'intérêt national", a déclaré M. Cuscito.

Le ministre italien de l'énergie et de l'environnement, Gilberto Pichetto Fratin, a également déclaré que la domination de la Chine devait être contrôlée et n'a pas exclu un soutien public aux projets solaires italiens à condition qu'il soit conforme aux règles de l'Union européenne sur les aides d'État.

"Les bénéfices ne peuvent pas tous être étrangers, dans ce cas essentiellement chinois", a-t-il déclaré à Reuters. "C'est un segment industriel majeur et nous devrions viser au moins l'autosuffisance européenne."

(1 $ = 0,9517 euros)