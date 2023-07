(Alliance News) - Enel Spa, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % Enel Green Power Spa, a signé un accord avec INPEX Corporation pour la vente de 50 % des deux sociétés qui détiennent tous les actifs du groupe en Australie, à savoir Enel Green Power Australia Pty Ltd et Enel Green Power Australia Trust, actuellement détenues à 100 % par EGP, pour une contrepartie totale d'environ 400 millions d'euros en valeur d'entreprise, référencée à 100 %, dont environ 140 millions d'euros de dette.

La transaction est conforme au plan stratégique actuel d'Enel, qui prévoit des partenariats dans certaines activités et zones géographiques afin d'accroître la création de valeur, a expliqué la société dans une note.

Une fois l'opération achevée, EGP et INPEX devraient gérer conjointement EGPA, en supervisant son portefeuille actuel de production à partir de sources renouvelables et en continuant à développer son portefeuille de projets, dans le but d'augmenter la capacité installée d'EGPA. L'EGPA continuera ainsi à mener la transition énergétique en cours en Australie, accélérant sa contribution à la réalisation de l'objectif "Net Zero" du pays.

La société s'attend à ce que l'ensemble de la transaction ait un impact positif d'environ 87 millions d'euros sur l'EBITDA ordinaire et déclaré du groupe pour 2023. En outre, la transaction devrait générer un impact positif sur la dette nette consolidée du groupe d'environ 145 millions d'euros lié à la part de 50 % vendue par EGP qui sera comptabilisée en 2023 ; ce montant n'inclut pas environ 203 millions d'euros de dette nette déconsolidée en 2022, EGPA ayant déjà été classée comme " détenue en vue de la vente ".

EGPA exploite trois centrales photovoltaïques d'une capacité installée brute totale de 310 MW, ainsi qu'un projet éolien en construction d'une capacité de 76 MW et un projet solaire en cours d'exécution d'une capacité de 93 MW. EGPA développe également un important portefeuille de projets éoliens, solaires, de stockage et hybrides à travers l'Australie, ainsi que l'expansion de ses activités dans les solutions innovantes au sein de ses entreprises de vente au détail et de négoce.

