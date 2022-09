Enel : va électrifier la flotte de bus de Turin

Les transports publics de Turin deviennent plus écologiques grâce à un accord entre Enel X, la branche d'activité innovante du groupe Enel et le groupe Autoguidovie, qui travailleront ensemble pour électrifier une partie de la flotte de bus de la capitale piémontaise.



Autoguidovie a remporté le lot 2 de l'appel d'offres de sous-traitance organisé par GTT (Gruppo Torinese Trasporti) Turin et a identifié Enel X comme partenaire stratégique pour le premier projet italien avec 14 e-bus et des stations de recharge pour le plein des véhicules.



Cette solution innovante développée par Enel X pour l'électrification des transports publics urbains, se base sur l'offre d'énergie par km parcouru : les clients achètent les km électriques nécessaires pour couvrir les trajets, garantissant ainsi un service efficace et durable.



' L'électrification des transports publics locaux sont l'occasion de repenser la mobilité de nos villes dans une logique plus intelligente et durable ', déclare Francesco Venturini, responsable d'Enel X.



Enel X Way se chargera de l'installation et de la gestion des 9 stations de recharge réparties sur 2 dépôts et équipées de doubles prises pour recharger les e-bus pour un total de 832 000 km par an.



