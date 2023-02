Enel vend des participations en Argentine pour 102 millions USD

(Alliance News) - Enel Spa a annoncé vendredi qu'elle a signé - par l'intermédiaire de sa filiale Enel Argentina - la vente à Central Puerto SA de sa participation d'environ 76 % dans Enel Generación Costanera, une société de production thermoélectrique.

Dans le même temps, Enel a signé un accord pour la vente à Central Puerto de sa participation de 41 % dans la société de production thermoélectrique Central Dock Sud, qui devrait être achevée d'ici le premier trimestre de 2023.

La contrepartie totale de la vente des participations d'Enel dans les deux sociétés s'élève à 102 millions USD.

Costanera, explique la société dans une note, est située dans la ville de Buenos Aires et est la plus grande centrale thermoélectrique d'Argentine, construite avec une capacité totale de 2 305 MW. Dock Sud possède et exploite une centrale électrique au gaz située dans le quartier d'Avellaneda à Buenos Aires, avec une capacité installée de 870 MW.

Central Puerto est la deuxième plus grande société de production d'électricité en Argentine avec une capacité installée de près de 5 GW, cotée à Buenos Aires et à New York.

Le groupe Enel, ajoute la société, est présent en Argentine à travers Enel Argentina, une filiale d'Enel Américas. Dans le secteur de la production, outre les actifs actuellement en vente, le groupe exploite Enel Generación El Chocón, une centrale hydroélectrique de 1 328 MW.

En outre, Enel distribue et vend de l'énergie à environ 2,6 millions de clients dans la région du Grand Buenos Aires et est présent dans les secteurs de l'efficacité énergétique, des services à domicile et de la production distribuée avec Enel X Global Retail, ainsi que dans le secteur de la mobilité électrique avec Enel X Way.

Vendredi, Enel a clôturé dans le rouge de 0,4 % à 5,35 euros par action.

