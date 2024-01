(Alliance News) - Les marchés boursiers européens devraient ouvrir en hausse lors de la première séance de l'année mardi, avant une série de données PMI manufacturières, y compris pour le Royaume-Uni, et en réponse à une légère expansion de l'activité manufacturière en Chine.

Parmi les données économiques, l'inflation des prix de détail au Royaume-Uni est restée inchangée à 4,3 % en décembre, le niveau le plus bas depuis un an et demi, mais le British Retail Consortium a averti que les pressions sur les coûts menacent de mettre fin à l'atténuation de l'inflation en 2024.

Ainsi, le FTSE Mib a augmenté de 98,50 points, après avoir clôturé en hausse de 0,1 pour cent à 30 351,62 vendredi soir.

En Europe, le FTSE 100 de Londres progresse de 20,30 points, le CAC 40 de Paris de 31,00 points et le DAX 40 de Francfort de 59,50 points.

Parmi les petites valeurs cotées vendredi, les moyennes capitalisations ont perdu 0,2 % à 44 543,93 points, les petites capitalisations ont clôturé dans le vert à 28 333,63 points et l'Italie croissance a gagné 0,7 % à 8 305,20 points.

Vendredi soir, sur le Mib, Banca Mediolanum a pris la tête du classement, en hausse de 0,6 %. Recordati et Moncler ont également grimpé du même pourcentage, fermant le podium.

Enel - en hausse de 0,3% - a annoncé vendredi qu'elle avait finalisé la vente de 50% d'Enel Green Power Hellas, la filiale d'énergie renouvelable détenue à 100% par EGP en Grèce, à Macquarie Asset Management, agissant par l'intermédiaire de Macquarie Green Investment Group Renewable Energy Fund 2.

EGP a ainsi reçu une contrepartie totale d'environ 350 millions d'euros, ce qui équivaut à une valeur d'entreprise, sur une base de 100 %, d'environ 980 millions d'euros.

Toujours dans le secteur de l'énergie, Terna a augmenté de 0,1 % après avoir annoncé jeudi que la nouvelle liaison électrique prévue par Terna entre La Spezia et Arcola avait été autorisée par le ministère de l'environnement et de la sécurité énergétique.

ERG a augmenté de 0,4 %. La société a annoncé jeudi que, par l'intermédiaire de sa filiale ERG Eolienne France SAS, elle a signé un accord avec QEnergy France SAS, un opérateur de premier plan dans le secteur des énergies renouvelables en France, pour l'acquisition de 100% de CEPE Renouvellement Haut Cabardès SAS, une société qui possède un portefeuille de 73,2 MW d'énergie éolienne et solaire en France.

Le portefeuille de centrales faisant l'objet de l'acquisition se compose de deux parcs photovoltaïques, mis en service entre juin et septembre 2022, totalisant 20,4 MWp de capacité installée, d'un projet solaire de 28,8 MWp en phase avancée de construction, et d'un parc éolien de 24 MW en phase finale de mise en service après une reconstruction totale à neuf.

Parmi les plus mauvaises performances de la liste, on trouve Saipem et Tenaris, respectivement dans le rouge de 0,9 % et 1,4 %.

Du côté des valeurs moyennes, Maire Tecnimont a cédé 0,6%. La société a déclaré vendredi que suite à l'attribution, annoncée en juin dernier, du projet d'usine d'acide nitrique et de nitrate d'ammonium par KIMA, Egyptian Chemical Industries Company a reçu le paiement anticipé et l'autorisation de commencer les travaux d'ingénierie.

L'avis de démarrage des activités d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction est attendu pour la fin du mois de juin 2024. Le contrat EPC a été attribué à un consortium dirigé par Tecnimont pour une valeur totale de 300 millions USD, dont Tecnimont est responsable pour environ 220 millions USD.

Banca Popolare di Sondrio a augmenté de 0,4% après avoir annoncé jeudi qu'elle avait clôturé - avec 12 autres institutions participantes - la titrisation multi-originateurs de prêts non performants appelée "LUZZATTI POP NPLS 2023", pour une valeur comptable brute totale de 313 millions d'euros.

En particulier, la banque a vendu, avec effet économique au 1er janvier 2023, un portefeuille de prêts non performants d'une valeur comptable brute de 173,7 millions d'EUR au véhicule de titrisation appelé " Luzzatti POP NPLS 2023 Srl " qui, à son tour, a émis, en relation avec Banca Popolare di Sondrio, trois tranches de billets ABS pour un total de 57,13 millions d'EUR, soit 32,88 % de la valeur brute des créances vendues.

Fincantieri - en hausse de 0,4% - a annoncé jeudi qu'il avait signé un prêt de construction vert pour un montant maximum de 415 millions d'euros avec Intesa Sanpaolo - en vert fractionné à 2,64 euros par action sur le Mib - et Cassa Depositi e Prestiti.

Dans le segment des petites capitalisations, Edison - dans le rouge de 0,7% - a annoncé jeudi la signature d'un contrat d'achat d'électricité à long terme avec le groupe FERA - Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative - pour la gestion de l'énergie produite par un parc éolien d'une capacité installée de 20 MW, dans la province de Savone, en Ligurie.

L'accord, d'une durée de cinq ans, prévoit la collecte par Edison de toute l'énergie renouvelable produite, certifiée par les garanties d'origine pertinentes, que le groupe gérera sur le marché et revendra à ses clients intéressés par un contrat de fourniture d'énergie renouvelable ; tandis que FERA assurera la gestion opérationnelle et la maintenance de l'actif.

PLC a clôturé dans le vert de 2,7% après avoir annoncé mercredi que PLC System Srl et Cebat Spa avaient signé un contrat avec Metka EGN Italy Srl pour les travaux de raccordement d'une centrale d'une capacité totale d'environ 87 MWp dans la province de Latina.

Le contrat prévoit la réalisation d'activités d'ingénierie et de construction pour la connexion à moyenne et haute tension et la sous-station utilisateur.

FNM - avec une perte de 0,9% - a annoncé jeudi que le conseil régional avait approuvé le texte contractuel relatif à la mise à jour du contrat de service entre Ferrovienord Spa et la région de Lombardie en vigueur pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027.

Parmi les PME, Renergetica - dans le rouge de 1,0 % - a annoncé vendredi qu'elle avait formalisé la vente de trois structures d'accueil avec sa société mère CVA Eos Srl comme unique actionnaire.

En détail, il s'agit de : Ren 167 Srl, titulaire de l'autorisation unique pour la construction d'une centrale photovoltaïque d'une capacité de 2,44 MW dans la province de Viterbo ; Ren 170 Srl, titulaire de l'autorisation PAS pour la construction d'une centrale photovoltaïque d'une capacité de 9,99 MW dans la province de Matera ; et Ren 208 Srl, titulaire de l'autorisation PAS pour la construction d'une centrale photovoltaïque d'une capacité de 5,448 MW dans la province de Catane.

Redelfi a clôturé dans le vert avec une hausse de 3,6%, après avoir annoncé vendredi qu'elle continuait à rédiger la structure contractuelle pour réglementer ce qui a été convenu entre Redelfi et Flash Spa, une société du groupe WRM, dans le term sheet signé en octobre dernier, concernant la création d'une coentreprise pour le développement conjoint de systèmes autonomes de stockage de l'énergie par batterie en Italie.

Afin d'assurer la continuité des accords conclus, Redelfi et Flash ont prolongé le term sheet jusqu'au 31 janvier 2024.

À New York, le Dow Jones a clôturé en baisse de 0,1 %, le Nasdaq a chuté de 0,6 % et le S&P 500 a perdu 0,3 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,1033 USD contre 1,1054 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre sterling valait 1,2735 USD contre 1,2738 USD vendredi soir.

Le baril de Brent valait 78,39 USD contre 77,64 USD à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 076,30 USD l'once contre 2 076,30 USD l'once vendredi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de mardi, l'indice des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière espagnole sera publié à 0915 CET. Une demi-heure plus tard, les données seront publiées pour l'Italie, suivie par la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la zone euro.

À 1200 CET, les données sur les immatriculations de voitures en Espagne seront publiées.

Outre-mer, à 1545 CET, c'est au tour de l'indice des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière américaine. À 1600 CET, les données sur les dépenses de construction seront publiées.

Sur le front des obligations, à 1455 CET, les adjudications françaises de BTF à trois, six et douze mois sont publiées en France. Aux États-Unis, à 1730 CET, c'est au tour des adjudications de bons du Trésor à trois et six mois.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, aucune annonce particulière n'est attendue.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

