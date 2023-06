Intesa et Enel, accord pour développer des communautés d'énergie renouvelable

(Alliance News) - Intesa Sanpaolo Spa et Enel X, la société d'Enel Spa dédiée au développement de solutions innovantes en matière d'efficacité énergétique, ont signé jeudi un accord visant à promouvoir les investissements dans l'énergie provenant de sources renouvelables et l'autonomie énergétique conséquente des entreprises et du pays grâce à une synergie destinée à encourager la création de communautés d'énergie renouvelable en Italie.

L'accord a été conclu dans le cadre de "Motore Italia Transizione Energetica", le programme du groupe lancé il y a quelques semaines pour encourager les investissements dans les sources d'énergie renouvelables avec un projet spécifique lié aux CER, en ligne avec les objectifs du PNRR et du Green Deal européen.

Sur les plus de 410 milliards d'euros prévus par Intesa Sanpaolo d'ici 2026 pour soutenir les objectifs des Missions du Plan, 76 milliards d'euros sont consacrés à des investissements dans des installations d'énergies renouvelables et dans des mesures de soutien à la transition énergétique.

Les mesures mises en place utilisent un accord avec ANCI pour promouvoir la diffusion des RECs dans les territoires, des partenariats stratégiques avec Confindustria pour l'implication des PME, des prêts bonifiés avec une garantie SACE pour les projets de production d'énergie verte, une collaboration avec GSE pour soutenir les projets de développement durable et ESG, et des accords avec des partenaires techniques spécialisés

"La collaboration entre la première banque italienne et Enel X constitue un premier partenariat dans le cadre de la stratégie visant à garantir aux entreprises italiennes le soutien technique et consultatif de partenaires spécialisés et sélectionnés qu'Intesa Sanpaolo développe pour promouvoir les REC dans les territoires et dans les espaces privés, en particulier sur les toits des industries en Italie, quantifiés à plus de 100 000 toits industriels disponibles pour accueillir des centrales photovoltaïques", ont expliqué les entreprises dans une note.

Les communautés d'énergie renouvelable constituent un projet vertueux d'autoproduction d'électricité à partir de sources vertes : des groupes de familles, d'entreprises, d'organisations du secteur tertiaire peuvent choisir de s'associer pour autoproduire et consommer de l'électricité à partir de sources renouvelables, rendant ainsi l'énergie "partageable en KM-zéro".

L'entreprise qui décide d'investir dans la production d'énergie verte en plaçant des panneaux photovoltaïques sur les toits de ses entrepôts - ou l'exploitation agricole qui investit dans des parcs agri-solaires - devient un "producteur" d'énergie, avec une série de bénéfices directs et indirects, allant des économies d'autoconsommation pour l'énergie produite et consommée, aux revenus de l'énergie injectée dans le réseau pour la partie dépassant l'autoconsommation, en passant par les revenus des incitations pour la partie de l'énergie partagée, qui sont reconnus et partagés entre tous les membres de la CER.

Intesa Sanpaolo a clôturé jeudi dans le vert de 3,5 pour cent à 2,23 euros par action, tandis qu'Enel était en hausse de 1,7 pour cent à 5,96 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

