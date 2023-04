L'Italie enquête sur Enel pour abus de position dominante dans le domaine de la recharge des véhicules électriques

L'enquête concerne les unités Enel X Way, Enel X Way Italia et Ewiva d'Enel, a précisé l'autorité.

Ewiwa fait partie d'une coentreprise avec l'entreprise allemande Volkswagen AG.

Enel a déclaré dans une note que ses unités avaient toujours agi conformément aux règles et qu'elles étaient "confiantes dans leur capacité à démontrer la pleine légalité et la justesse de leurs actions" à l'autorité antitrust.

Jeudi, Enel a déclaré qu'elle prévoyait d'ajouter plus de 10 000 chargeurs de véhicules électriques aux États-Unis et plus de 2 millions au total en Amérique du Nord d'ici 2030.