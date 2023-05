L'Italien Enel va investir plus d'un milliard de dollars dans une usine de panneaux solaires en Oklahoma

Cette usine sera l'une des plus grandes à produire des équipements solaires aux États-Unis, où la plupart des projets sont construits avec des panneaux importés. Il s'agit également de l'une des premières usines américaines à produire à grande échelle des cellules solaires à base de silicium.

Cet investissement est l'un des plus importants réalisés dans le secteur de l'énergie solaire depuis l'adoption, l'année dernière, de la loi historique sur le changement climatique du président américain Joe Biden, l'IRA (Inflation Reduction Act). Les installations construites avec des panneaux contenant des cellules fabriquées dans le pays peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt bonus IRA lucratif représentant 10 % du coût du projet.

Enel, qui avait annoncé l'an dernier son intention de construire une usine solaire aux États-Unis, a choisi un site à Inola, dans l'Oklahoma, près de Tulsa. L'usine emploiera 1 000 personnes d'ici à 2025.

L'usine produira 3 gigawatts de produits solaires par an, et les premiers panneaux sortiront de la chaîne d'ici à la fin 2024. À terme, la production pourrait doubler pour atteindre 6 GW par an, avec la création de 900 emplois supplémentaires, selon l'entreprise.

La branche américaine de production d'Enel, 3Sun USA LLC, a choisi le site de 300 acres dans l'Oklahoma parce qu'il dispose de services d'eau et d'électricité et d'une main-d'œuvre dans la région qui peut immédiatement prendre en charge sa grande usine. La rapidité est essentielle pour les fabricants qui cherchent à profiter des incitations de l'IRA qui commencent à disparaître à la fin de cette décennie.

"Nous voulions agir vite", a déclaré Giovanni Bertolino, directeur de 3SunUSA, lors d'une interview. L'entreprise pourrait obtenir jusqu'à 180 millions de dollars de financement de l'État de l'Oklahoma si elle remplit certaines conditions en matière d'emploi et d'investissement.

L'entreprise pourra commencer la construction en Oklahoma dans le courant de l'année.

"Il n'y aura que nous et très peu d'autres qui auront la capacité de fabriquer des cellules", a déclaré M. Bertolino. "Cela suscite beaucoup d'intérêt.

Dans un communiqué, M. Biden a déclaré que l'annonce d'Enel était "la dernière preuve que mon programme "Investir en Amérique" fonctionne et que l'industrie manufacturière américaine est de retour".