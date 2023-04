L'accord chinois sur l'énergie au Pérou risque d'aboutir à un monopole, selon un groupe industriel

Enel, la plus grande entreprise italienne de services publics, a déclaré vendredi qu'elle avait accepté de vendre ses participations dans les deux actifs péruviens pour un montant de 2,9 milliards de dollars à l'entreprise publique chinoise Southern Power Grid International (CSGI). L'opération doit encore être approuvée par les autorités de régulation.

En vertu de cet accord, la filiale péruvienne d'Enel vendra l'intégralité de sa participation de 83,15 % dans la société de distribution et de fourniture d'électricité Enel Distribucion Peru et 100 % d'Enel X Peru, qui fournit des services énergétiques avancés.

Les deux entreprises péruviennes produisent et fournissent de l'électricité à un peu plus de la moitié de la population de Lima, ainsi qu'à d'autres régions du pays andin, selon les données de l'institut national des statistiques et d'Enel.

L'accord s'ajouterait à l'achat en 2020 par la société d'État chinoise Three Gorges Corporation de Luz del Sur, qui fournit de l'électricité à l'autre moitié de Lima, et à un accord conclu en 2018 pour la centrale hydroélectrique de Chaglla, le troisième plus grand générateur d'électricité du Pérou.

"S'il est approuvé, il conduira à une concentration de 100 % du marché de la distribution d'électricité de Lima entre les mains de la République populaire de Chine", a déclaré la Société nationale péruvienne des industries, une chambre d'entreprises privées, dans un communiqué.

Elle a demandé à l'agence antitrust nationale, l'INDECOPI, d'examiner attentivement l'opération.

Les représentants des entreprises concernées et de l'ambassade de Chine à Lima n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter. L'INDECOPI s'est refusé à tout commentaire immédiat.

La Chine est l'un des principaux partenaires commerciaux du Pérou. Le pays asiatique est la principale destination des expéditions de cuivre du Pérou, deuxième producteur mondial de ce métal, et un investisseur majeur dans le secteur minier du pays.