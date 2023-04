Le Mib dans le rouge ; attente du PIB chinois

(Alliance News) - Les principales places boursières européennes ont clôturé en dessous du pair lundi, le Mib suivant une tendance baissière le jour où l'ISTAT a annoncé un fort ralentissement de l'inflation italienne en mars, plus marqué qu'initialement prévu.

Les prix à la consommation en Italie ont en effet augmenté de 7,6 % en mars sur une base annuelle, après avoir progressé de 9,1 % en février. L'estimation initiale de l'Istat donnait une augmentation de 7,7 %.

Dans le même temps, les stocks de pétrole ont souffert de la forte baisse du Brent depuis vendredi et les opérateurs ont attendu le PIB chinois prévu pour demain : "L'appétit de la Chine pour le pétrole devrait augmenter à mesure que la reprise après le gel de la pandémie se poursuit rapidement", a déclaré Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé dans le vert de 0,9 pour cent à 27 872,24.

Parmi les plus petites valeurs, le Mid-Cap a clôturé dans le rouge de 0,6 % à 43 919,90, le Small-Cap en hausse de 0,1 % à 29 973,09, et l'Italie Growth a clôturé dans le rouge de 0,2 % à 9 335,84.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a clôturé juste au-dessus du pair, tandis que le DAX 40 de Francfort a clôturé 0,1 pour cent dans le rouge et que le CAC de Paris a baissé de 0,3 pour cent.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Banco BPM a pris la tête avec 3,0 %, tandis que les autres valeurs bancaires ont souffert, FinecoBank perdant 4,3 % et terminant en queue de peloton, UniCredit clôturant 1,3 % dans le rouge et Intesa Sanpaolo perdant 1,1 %.

Les valeurs pétrolières ont également été contrastées, avec Saipem en baisse de 4,0%, Tenaris en baisse de 0,8% et Eni la seule à afficher un gain de 0,6%, car même sur le Mid, Saras a chuté de 0,9%.

Enel a clôturé en hausse de 0,2 % après que des "fonds étrangers" aient lancé un défi au gouvernement concernant les nominations, définies dans une note comme "opaques", écrit Francesco Bonazzi dans Alliance News, avec la présentation d'une liste alternative par Covalis Capital, un gestionnaire d'actifs mondial axé sur les infrastructures, les services publics, les énergies renouvelables, l'industrie et les matières premières.

"On s'attendait certainement à ce que ce matin, certains fonds étrangers, après que les actions d'Enel aient été soumises à des ventes le jour des nominations de Flavio Cattaneo et de Paolo Scaroni, présentent une liste alternative à celle du Trésor et de l'Assogestioni. Ce qui était difficilement prévisible, c'était un message d'accompagnement aussi direct", écrit M. Bonazzi.

Terna - dans le vert de 0,7% - a annoncé vendredi qu'elle avait lancé avec succès une émission d'obligations en euros à taux fixe en une seule tranche pour un montant total de 750 millions d'euros.

Hera, dans le noir de 1,1 %, a annoncé vendredi qu'elle avait lancé sa deuxième obligation liée à la durabilité et l'activation d'une nouvelle "facilité de crédit renouvelable liée à la durabilité", avec laquelle la multi-utilité allouera plus d'un milliard d'euros de financement à des projets en faveur de la transition verte.

En particulier, les 600 millions d'euros du nouvel emprunt obligataire non convertible font partie de la stratégie de durabilité visant à décarboniser et à recycler les plastiques, tandis que la nouvelle "Sustainability-Linked Revolving Credit Facility" de 450 millions d'euros élargira encore les produits et instruments financiers innovants adoptés par l'entreprise, contribuant ainsi à maintenir sa solidité financière.

Sur le marché des valeurs moyennes, Cassa Depositi e Prestiti a annoncé lundi qu'elle avait financé Banca Popolare di Sondrio - dans le rouge de 0,4 % - avec 150 millions d'euros pour encourager la croissance des entreprises italiennes.

En détail, chaque prêt accordé par la banque aux entreprises italiennes grâce aux ressources de la CDP peut avoir un montant maximum de 12,5 millions d'euros, avec une durée minimum de 24 mois.

Parmi les hausses, Italmobiliare a terminé en tête avec 2,5 %, suivi par CIR et ACEA, en hausse de 2,1 % et 1,5 %.

Du côté des petites capitalisations, Mondo TV a grimpé de 5,8 % après avoir annoncé lundi l'accord préliminaire pour la signature d'un accord de prévente avec la chaîne de télévision italienne Rai Kids pour la série Agent 203, commandée par la chaîne de télévision allemande Super RTL et coproduite avec Toon2Tango.

L'accord prévoit une licence de sept ans pour les droits de télévision gratuite et de vidéo à la demande pour le territoire italien et sa valeur correspond à environ 8 % du chiffre d'affaires de la société mère pour 2023.

Bioera, en hausse de 20 %, et Autostrade Meridionali, en hausse de 12 %, sont mieux lotis.

Gefran a perdu 1,1 %. La société a annoncé lundi le décès d'Ennio Franceschetti, président honoraire et fondateur de la société.

Franceschetti occupait le poste de président honoraire depuis 2018.

TXT e-solutions - dans le rouge de 1,1% - a annoncé jeudi avoir souscrit à l'augmentation de capital de Simplex Human Tech Srl aux termes de laquelle TXT détient une participation minoritaire dans Simplex, représentant 15% du capital social de la start-up Insurtech.

Parmi les PME, Maps a clôturé dans le rouge de 0,6%. Vendredi - suite à son annonce en novembre 2022 - il a annoncé que les actes notariés de fusion de Micuro Srl et Optimist Srl dans Artexe Spa ont été signés.

"Les fusions font partie du processus plus large de rationalisation et de simplification du groupe Maps. Elles ont été approuvées, respectivement, par l'assemblée générale extraordinaire d'Artexe et l'assemblée générale de Micuro le 25 janvier 2023, ainsi que par les assemblées générales d'Optimist et d'I-Tel", lit-on dans la note de la société.

First Capital a augmenté de 0,5 % après avoir annoncé vendredi qu'elle avait achevé la cession de sa participation dans Net Insurance.

La cession de la participation dans Net Insurance, qui représentait 5,5 pour cent du capital social, a eu lieu principalement en adhésion à l'offre publique d'achat totale volontaire promue par Net Holding - Poste Vita - et, de manière résiduelle, par des ventes sur le marché, générant un produit total de 10,5 millions d'euros.

Vimi Fasteners a augmenté de 9,4 % après avoir déclaré vendredi que les revenus du premier trimestre ont augmenté à 14,4 millions d'euros contre 12,7 millions d'euros au cours de la même période l'année précédente.

Les revenus ont mis en évidence la présence significative du groupe dans le segment industriel, qui s'est établi à environ 56% du total des revenus pour la période allant jusqu'au 31 mars, en ligne avec le T1 2022. La valeur du carnet de commandes du groupe au 31 mars 2023, nette de la valeur du chiffre d'affaires susmentionnée, a également été confirmée à 32,8 millions d'euros. Cette valeur se compare à un carnet de commandes de 30,2 millions d'euros comptabilisé au premier trimestre 2022.

Defence Tech Holding - dans le vert de 0,9% - a annoncé lundi que les actionnaires avaient décidé d'élargir le conseil d'administration à sept membres, permettant à Valerio Veronesi et Pietro Forgione de se joindre à eux.

Comme l'explique la société, l'élargissement du conseil d'administration vise à renforcer la société par l'ajout de nouvelles compétences transversales et cybernétiques clés, en améliorant les capacités du groupe grâce à une structure de gestion plus structurée en ce qui concerne les nouvelles opportunités de marché et celles qui découlent des macro-tendances des secteurs dans lesquels la société opère.

À New York, le Dow Jones est dans le rouge, le S&P est en baisse de 0,2 % et le Nasdaq est dans le rouge de 0,3 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0915 USD contre 1,1026 USD à la clôture de vendredi. En revanche, la livre vaut 1,2359 USD contre 1,2521 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 84,98 USD contre 87,31 USD vendredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 990,12 USD l'once contre 2 028,01 USD l'once à la clôture de jeudi.

Sur le calendrier économique de mardi, la matinée commence avec une longue série de macros chinoises, à 0400 CEST, y compris le PIB, la production industrielle, les ventes au détail et le taux de chômage.

À 0800 CEST, le Royaume-Uni publiera l'indice des salaires moyens, y compris les primes, l'évolution des demandes d'allocations de chômage et le taux de chômage.

À 1000 CEST, la balance commerciale italienne est attendue et à 1100 CEST, l'indice ZEW des conditions économiques allemandes.

À 11 heures CEST, les données de la balance commerciale européenne et l'indice ZEW du climat économique seront publiés.

Dans l'après-midi, les permis de construire sont attendus aux États-Unis et l'indice des prix à la consommation au Canada.

À 1800 CEST, les données sur la productivité du travail au Royaume-Uni sont attendues.

Sur la Piazza Affari, les résultats de Brunello Cucinelli, Eems, Generalfinance et MFE-MediaForEurope sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.