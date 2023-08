En mai, un forum réunissant des dirigeants qui débattaient du développement de l'énergie éolienne et solaire dans la province colombienne de La Guajira a été interrompu par un chœur d'opposants passionnés.

"La Guajira n'est pas à vendre", s'est exclamé l'un des participants, membre de la communauté autochtone Wayuu de la région, qui a entonné le chant avec d'autres sous le regard du ministre de l'énergie de l'époque et des responsables locaux.

La manifestation organisée à l'université de La Guajira illustre les difficultés rencontrées par plus d'une douzaine de multinationales et le gouvernement du président de gauche Gustavo Petro, qui cherchent à détourner la Colombie du pétrole et du charbon, alors même que l'industrie naissante des énergies renouvelables est confrontée à des retards dans l'octroi des licences environnementales et à l'opposition résolue de certaines communautés Wayuu.

Plus de 50 projets éoliens et solaires possibles par des entreprises, dont EDP Renewables, Energi, Brookfield Asset Management, AES et Enerfin, ont été annoncés en Colombie depuis 2019, avec une production prévue de 2,43 gigawatts d'énergie éolienne et de 0,1 gigawatt d'énergie solaire.

Bien que nombre d'entre elles devaient être opérationnelles cette année ou l'année dernière, aucune ne l'est. Les entreprises n'ont pas répondu aux questions.

Ces tensions surviennent alors que la sécheresse provoquée par le phénomène climatique El Nino semble sur le point d'épuiser la capacité de production du pays, qui dépend de l'hydroélectricité, ce qui pourrait entraîner des pénuries et une hausse des tarifs.

La Guajira - une province côtière désertique située à l'extrême nord-est de la Colombie - offre des vents à grande vitesse, avec peu d'obstacles naturels aux turbines, ainsi qu'un soleil équatorial souvent brûlant.

Certaines entreprises, dont l'italienne Enel, ont reporté des projets pour une durée indéterminée, accusant les manifestations locales d'entraver des milliards d'euros d'investissements.

Une visite d'une semaine de M. Petro et de son cabinet dans cette province traditionnellement pauvre, à la fin du mois de juin, n'a pas convaincu de nombreux membres de la communauté Wayuu, qui affirment que les entreprises et les fonctionnaires ne tiennent pas compte de la manière dont les projets proposés pourraient affecter leurs traditions spirituelles, leurs moyens de subsistance et leurs droits de propriété, ainsi que l'environnement.

"Il s'agit de projets réalisés dans le dos de la communauté", a déclaré Jose Silva, directeur de Nacion Wayuu, un groupe de 600 dirigeants Wayuu.

"Les autorités, les hommes politiques et les hommes d'affaires s'assoient pour négocier, et non les propriétaires ancestraux des terres", a-t-il ajouté.

Petro a promis de veiller à ce que les communautés bénéficient des projets et, dans certains cas, participent même à leur gestion.

Silva a déclaré que son groupe n'avait pas réussi à rencontrer Petro et son cabinet au cours de la visite, mais que les Wayuu qui l'avaient fait étaient restés avec "plus de doutes que de certitudes".

En mai, Enel a interrompu pour une durée indéterminée la construction de son parc éolien Windpeshi, qui devait produire suffisamment d'énergie pour alimenter 500 000 foyers, en raison des protestations qui, selon elle, ont causé trois ans de retard et des dépassements de coûts de plus de 250 millions de dollars.

Des membres d'un groupe de Wayuu ont bloqué des routes, empêchant les travailleurs d'accéder au projet pendant environ la moitié des trois dernières années, a déclaré Enel.

Mais les groupes Wayuu affirment qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'utiliser les barrages pour arrêter les projets sur leurs terres qu'ils n'ont pas approuvés et que les protestations sont le résultat d'un manque de communication.

"Nous avons réussi à débloquer certains projets et nous voulons tous les faire avancer", a déclaré M. Petro en juillet, tout en précisant que l'objectif de mettre en service 6 gigawatts de production d'énergie renouvelable au cours de son mandat "pourrait rencontrer des difficultés".

L'ambassadeur du Danemark en Colombie, Erik Hoeg, a déclaré à Reuters que les entreprises danoises et d'autres entreprises européennes manifestaient un "intérêt considérable", mais il a ajouté : "Dans certains cas, nous attendons une réglementation claire, par exemple pour l'énergie éolienne en mer".

Le dialogue doit avoir lieu avec les communautés autochtones, a ajouté M. Hoeg, et la Colombie ne doit pas perdre l'occasion de devenir un exportateur d'énergie renouvelable.

LES CONFLITS RÉGIONAUX S'AGGRAVENT

La situation à La Guajira fait écho aux difficultés rencontrées au Chili, où les communautés autochtones s'opposent à l'exploitation du lithium, et au Mexique, où des dizaines de projets d'énergie éolienne, solaire et d'autres énergies renouvelables sont en attente d'un permis environnemental.

Les membres de la communauté Wayuu affirment que la construction menace les arbres et la faune et qu'elle a endommagé des zones de pâturage pour des centaines de chèvres, tuant ainsi une source de nourriture importante pour l'homme, et violé le territoire sacré où sont enterrés leurs ancêtres.

Les conflits liés aux projets ont causé la mort d'au moins dix personnes dans les communautés qu'il représente, a ajouté M. Silva, car les propriétaires terriens frauduleux négocient avec les entreprises au lieu de négocier avec les propriétaires réels, ce qui déclenche des violences.

Joanna Barney, chercheuse à l'organisation non gouvernementale Indepaz, a déclaré qu'elle était au courant des décès associés aux conflits liés aux projets d'énergies renouvelables.

Les énergies renouvelables, même si elles sont ostensiblement plus respectueuses de l'environnement, se heurtent à des obstacles similaires à ceux rencontrés par les compagnies pétrolières et minières, qui sont depuis longtemps les principales sources de revenus de la Colombie.

Selon Alexandra Hernandez, présidente de l'Association colombienne des énergies renouvelables (SER), les problèmes liés à l'octroi de licences environnementales ont également empêché les projets de voir le jour dans les délais prévus.

L'autorité environnementale colombienne a refusé d'accorder des licences à deux parcs éoliens appartenant à la société portugaise EDP Renewables, estimant que cette dernière n'avait pas identifié les impacts potentiels dans chaque zone du projet, y compris l'accès routier, et qu'elle n'avait pas correctement délimité les zones protégées.

L'énergie éolienne et solaire représente moins de 1 % (environ 300 mégawatts) de la production énergétique actuelle de la Colombie. La production hydroélectrique représente 70 %.

Selon SER, qui représente plus de 90 entreprises, les projets d'énergie renouvelable prévus pourraient à terme produire 20 000 mégawatts, soit suffisamment d'électricité pour 11 millions de personnes, soit près d'un quart de la population.

Chaque mégawatt nécessiterait un investissement de 700 000 à 1 million de dollars de la part des entreprises, ce qui porterait les dépenses potentielles en matière d'énergies renouvelables à 20 milliards de dollars au niveau national. Environ 65 % des projets sont en cours de procédure juridique et certains sont retardés depuis des années.

"Les projets ne fonctionnent pas et il ne semble pas qu'ils démarreront dans les deux prochaines années", a déclaré Alejandro Lucio d'Optima Consultores, qui conseille les entreprises du secteur des énergies renouvelables. "Les investisseurs sont fatigués d'attendre.