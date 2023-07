(Alliance News) - Jeudi, les principales bourses européennes ont poursuivi leur trajectoire haussière, Milan tirant son épingle du jeu.

Ainsi, le FTSE Mib est en hausse de 0,9 % à 28 806,66, le Mid-Cap gagne 0,6 % à 43 142,65, le Small-Cap est dans le rouge fractionné 26 753,15, tandis que l'Italie Growth progresse de 0,1 % à 9 099,97.

En Europe, le CAC 40 de Paris est en hausse de 0,7 pour cent, le FTSE 100 de Londres est en hausse de 0,3 pour cent et le DAX de Francfort est en hausse de 0,6 pour cent.

Sur le front macroéconomique, la production industrielle de la zone euro a été inférieure aux attentes en mai, selon les données d'Eurostat jeudi, chutant de 2,2 % en glissement annuel.

Selon le consensus cité par FXStreet, la production se serait affaiblie de 1,2 % en glissement annuel en mai. Cela aurait été encore bien inférieur à la hausse de 0,2 % en glissement annuel enregistrée en avril.

L'indice principal de Piazza Affari était entièrement teinté de vert, avec les banques en pole position : MPS a gagné 2,8 %, BPER Banca 1,8 %, Banca Mediolanum 1,6 %, tandis que Banco BPM et UniCredit ont progressé de 1,4 %.

Intesa Sanpaolo s'est également bien comportée, avec une hausse de 1,3 %.

TIM a terminé en queue de peloton, mais a tout de même gagné 0,2 % après que l'autorité antitrust a clos son enquête sur certaines clauses de l'accord entre Telecom Italia et DAZN sur la diffusion des matchs de football de la Serie A pour la période de trois ans allant de 2021 à 2024.

Sur la base des revenus tirés par les deux entreprises de la commercialisation des droits de télévision pour la saison 2021-2022, l'Autorité a infligé une amende de 760 776,82 euros à TIM et de 7,2 millions d'euros à DAZN. Pour la période de trois ans 2021-2024, suite à l'appel d'offres lancé par la Lega Calcio en 2021, le propriétaire des droits de télévision est DAZN.

Avant l'ouverture, TIM avait annoncé avoir placé une obligation senior non garantie à taux fixe de 750 millions d'euros, offerte aux investisseurs institutionnels, avec une date d'échéance au 31 juillet 2028 et un coupon de 7,875% par an.

En outre, l'assemblée des actionnaires de TIM Brasil Serviços e Participações, la société holding détenue à 100 % par le groupe, qui contrôle à son tour 66,58 % de TIM, a approuvé l'émission d'une obligation de 4,25 milliards de BRL, non convertible et destinée aux investisseurs institutionnels, équivalant à environ 800 millions d'EUR aux taux de change actuels.

Enel - en hausse de 1,0 % - a annoncé qu'elle et sa filiale cotée en bourse Enel Chile ont signé un accord d'achat et de vente d'actions avec Sonnedix Chile Arcadia Spa et Sonnedix Chile Arcadia Generación, deux filiales du producteur international d'énergie renouvelable Sonnedix, impliquant la vente de la totalité des participations d'Enel et d'Enel Chile dans Arcadia Generación Solar Spa, une société chilienne qui possède un portefeuille de quatre centrales photovoltaïques.

Selon l'accord, les acquéreurs paieront un montant total, sous réserve des ajustements habituels pour ce type de transaction, de 550 millions USD, soit environ 504 millions EUR, pour l'ensemble des participations, ce qui correspond à 100 % de la valeur d'entreprise convenue par les parties.

La société, à travers sa filiale à 100% Enel Green Power, a signé un accord avec INPEX Corporation, pour la vente de 50% des deux sociétés qui détiennent tous les actifs du groupe en Australie, à savoir Enel Green Power Australia Pty Ltd et Enel Green Power Australia Trust, actuellement détenues à 100% par EGP, pour une contrepartie totale d'environ 400 millions d'euros de valeur d'entreprise, référencée à 100%, dont environ 140 millions d'euros de dette.

Du côté des valeurs moyennes, Tod's a chuté de 1,7% et a terminé en bas de la liste, après avoir annoncé mercredi que Walter Chiapponi quitterait la direction créative des collections de vêtements pour hommes et femmes de Tod's. La décision a été prise d'un commun accord.

Salvatore Ferragamo a également baissé, de 0,8 %. Barclays a réduit son objectif de cours sur le titre à 14,00 euros, contre 16,00 euros, avec une note "underweight".

Banca Ifis - dans le vert de 0,6 pour cent - a annoncé jeudi que le conseil d'administration avait nommé Simona Arduini comme nouveau vice-président.

Maire Tecnimont a grimpé de 1,2% après que sa filiale NextChem Holding, par l'intermédiaire de Stamicarbon, qui fait partie de l'unité d'affaires Sustainable Technology Solutions, a remporté des contrats de licence et de fourniture d'équipements propriétaires pour un complexe d'ammoniac et d'urée d'une valeur d'environ 100 millions d'euros, ce qui représente l'acquisition la plus importante de l'histoire de Stamicarbon.

Tamburi Investment Partners abandonne 0,1 %. La société d'investissement a conclu un club deal avec certains des principaux family offices italiens afin d'acquérir une participation supplémentaire de 20 % dans Investindesign, une société qui détient une participation de 47 % dans Italian Design Brands, récemment cotée sur Euronext Milan.

L'achat de la participation - pour un montant total de 28,4 millions d'euros - sera effectué par Club Design, une société détenue par TIP elle-même avec une participation de 20 % et par d'autres investisseurs identifiés par TIP, à un prix par action identique à celui de l'acquisition effectuée en mai par TIP.

Tinexta a gagné 0,4 % après avoir annoncé mercredi que sa filiale InfoCert avait exercé son option d'achat des 40 % restants d'Oodrive, dont elle détenait déjà 60 %.

Le prix d'achat des 40 % est d'environ 30,6 millions d'euros. Selon les termes du contrat, l'option pouvait être exercée après l'approbation des comptes 2022 de CertEurope.

Parmi les sociétés faiblement capitalisées, Somec est à égalité à 30,70 EUR par action.

La société a annoncé jeudi qu'elle avait signé un accord préliminaire visant à réorganiser la société Fabbrica Works basée à Trévise, une société déjà contrôlée indirectement par le biais de sa filiale américaine Fabbrica et créée à l'époque pour soutenir la croissance commerciale de cette dernière sur ses principaux marchés du point de vue de la production technique.

Piquadro a grimpé de 3,9% après avoir annoncé la suspension de son plan de rachat, s'établissant à un peu moins de 2,0 millions d'actions propres, soit près de 4,0% de son capital social.

Seul Aquafil a fait mieux, avec 5,2%.

Landi Renzo a cédé 0,5 %. Le conseil d'administration de la société a coopté Annalisa Stupenengo en tant qu'administrateur délégué du groupe et l'a également nommée directeur général.

TXT e-solutions a cédé 0,9% au lendemain de la signature d'un accord pour l'acquisition des actifs de l'activité Embedded Graphics de Presagis Canada, Presagis Europe et Presagis USA, filiales de CAE, l'une des plus grandes entreprises canadiennes et leader dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense. La transaction est soumise à la réalisation de certaines conditions et devrait être finalisée au troisième trimestre 2023.

Sur le marché des capitaux alternatifs de la Borsa Italiana, CleanBnB a progressé de 3,7 %. Mercredi soir, le conseil d'administration a annoncé qu'il avait examiné certaines données de gestion non vérifiées pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2023. Au cours de ce dernier, les séjours gérés se sont élevés à 41 025, soit une hausse de 54 % par rapport aux 26 583 du premier semestre 2022.

Ce résultat d'exploitation s'est également reflété dans le volume brut des réservations, c'est-à-dire les recettes des clients pour les séjours gérés, qui ont atteint 16,8 millions d'euros, en hausse de 65 % par rapport aux 10,2 millions d'euros collectés au premier semestre 2022.

NVP - en bénéfice de 0,6% - a annoncé avoir signé un term sheet avec Euroscena, une société dont le capital est entièrement détenu par Mediapro International et Mediapro elle-même, décrivant les termes des accords relatifs à l'acquisition par NVP d'une unité d'affaires détenue par Euroscena.

Sur les marchés boursiers asiatiques, le Nikkei a clôturé en hausse de 1,5 %, le Shanghai Composite dans le vert de 1,3 % et le Hang Seng a terminé en hausse de 2,6 %.

À New York, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,3 % à 34 347,43, le Nasdaq a terminé en hausse de 1,2 % à 12 918,96 et le S&P 500 a progressé de 0,7 % à 4 472,16.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,1167 USD contre 1,1121 USD mercredi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,3060 USD contre 1,3000 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 80,35 USD contre 80,12 USD à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 960,14 USD l'once contre 1 956,74 USD l'once mercredi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de jeudi, les minutes de la dernière réunion de la Banque centrale européenne seront publiées à 1330 CEST, une heure avant de se déplacer aux États-Unis, où les données sur les demandes d'allocations chômage et l'indice des prix à la production seront publiées. Dans l'après-midi, l'attention se portera sur les stocks de gaz américains et, dans la soirée, sur le bilan de la Réserve fédérale.

