(Alliance News) - Les bourses européennes ont clôturé la séance dans le vert jeudi après que la BCE a annoncé en début d'après-midi qu'elle augmentait les coûts d'emprunt pour la dixième fois consécutive, mais a déclaré que l'orientation actuelle de la politique est suffisamment restrictive pour ramener l'inflation sur l'objectif, suggérant que les taux d'intérêt seront maintenus inchangés pendant un certain temps.

Avec la hausse de 25 points de base annoncée, le taux d'intérêt des opérations principales de refinancement et les taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal et des dépôts auprès de la banque centrale seront donc portés à 4,50 %, 4,75 % et 4,00 % respectivement, à compter du 20 septembre.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé en hausse de 1,4 % à 28 872,73, le Mid-Cap a progressé de 0,1 % à 41 135,47, le Small-Cap était dans le vert de 0,3 % à 26 738,18, et l'Italy Growth était dans le rouge de 0,2 % à 8 652,46.

En Europe, le CAC 40 à Paris a clôturé en hausse de 1,2 %, le DAX 40 à Francfort dans le vert de 1,0 %, tandis que le FTSE 100 à Londres a terminé en hausse de 2,0 %.

Sur la Piazza Affari, le secteur de l'énergie a été dynamique, avec Enel en tête, en hausse de 3,2 %, A2A dans le vert de 3,0 % et Hera en hausse de 2,4 %.

Le groupe Iveco - dans le vert de 1,4 % - a annoncé mercredi qu'Anna Tanganelli - anciennement d'Iren - assumera le rôle de directeur financier à partir du 1er décembre, succédant à Francesco Tanzi qui a servi de directeur financier pendant le spin-off du groupe Iveco et sa première année et demie en tant qu'entreprise indépendante.

Parmi les porteurs, qui sont minoritaires, Stellantis termine en bas de l'échelle, en baisse de 1,1 %, tout comme Telecom Italia, qui a baissé de 1,0 %, et Pirelli & C, qui a baissé de 0,6 %. Leonardo est également en baisse de 0,3%.

Du côté des valeurs moyennes, Iren a clôturé en tête avec une hausse de 3,5%. Mercredi, elle a annoncé que Giovanni Gazza sera le nouveau directeur financier de la société à partir du 1er décembre.

Webuild - dans le rouge de 0,8% - a fait état jeudi d'une croissance en Australie, le premier marché non domestique du groupe, avec 7,3 milliards d'euros de commandes acquises et en cours de finalisation dans le pays au cours des huit premiers mois de 2023, ce qui porte le carnet de commandes du groupe en Australie à 13,3 milliards d'euros.

Sur cette base, Webuild atteint le chiffre de 21 milliards d'euros de commandes acquises et en cours de finalisation dans les huit premiers mois de 2023, portant le portefeuille de travail du groupe à un potentiel de plus de 68 milliards d'euros.

El.En. a cédé 2,2% après avoir annoncé mardi soir un chiffre d'affaires consolidé de 345,6 millions d'euros au 30 juin, en hausse de 6,0% par rapport aux 326,9 millions d'euros au 30 juin 2022. Le bénéfice net du groupe s'est élevé à 25,8 millions d'euros, en baisse de 9,3% par rapport aux 28,4 millions d'euros du premier semestre 2022.

Maire Tecnimont - en baisse de 4,1% - a déclaré mardi que son conseil d'administration avait approuvé l'émission d'une obligation non convertible de premier rang non garantie liée à la durabilité avec un taux fixe, non noté, d'un minimum de 120 millions d'euros et d'un maximum de 200 millions d'euros.

Sesa a terminé dans le vert à hauteur de 0,5 pour cent. Jeudi, elle a annoncé un bénéfice net ajusté de 26,5 millions d'euros pour le premier trimestre clos le 31 juillet, en hausse par rapport aux 23,8 millions d'euros de la même période l'année dernière.

Sur le marché des petites capitalisations, Orsero a clôturé en hausse de 5,8% après avoir annoncé un bénéfice net ajusté de 33,4 millions d'euros pour le premier semestre de l'année, en hausse de 57& par rapport à 32,4 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Mondo TV - dans le rouge de 1,0 % - a déclaré avoir clôturé le premier semestre de l'année avec une perte nette attribuable au groupe d'environ 1,2 million d'euros, contre un bénéfice d'environ 4,3 millions d'euros pour le premier semestre de 2022, et contre une perte d'environ 69 millions d'euros pour la même période de 2022.

La valeur de la production s'élève à environ 4,6 millions d'euros, en baisse de 76 % par rapport aux 19,1 millions d'euros du premier semestre 2022, principalement en raison de la baisse des ventes déjà envisagée dans le nouveau plan d'affaires et de la sortie de Mondo TV Studios.

Le conseil d'administration de Caleffi - dans le rouge à hauteur de 3,6% - a annoncé mercredi que la société avait dégagé un bénéfice de 200.000 euros au premier semestre, contre 700.000 euros pour la même période en 2022.

Au 30 juin, le chiffre d'affaires s'élevait à 27,1 millions d'euros, contre 25,3 millions d'euros un an plus tôt.

Fine Foods & Pharmaceuticals a clôturé dans le vert de 0,1 pour cent, annonçant mercredi une perte de 1,7 million d'euros au 30 juin, une amélioration par rapport à une perte de 6,0 millions d'euros au premier semestre 2022.

Parmi les PME, Monnalisa - en baisse de 3,7 % - a annoncé jeudi qu'elle avait signé un accord de licence multicanal de cinq ans avec La Martina, une marque internationale emblématique liée au monde du polo argentin et britannique.

Franchetti - en baisse de 3,1 % - a déclaré un bénéfice net de 171 268 euros pour le premier semestre, contre 148 690 euros pour la même période de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires au 30 juin est passé de 1,4 million d'euros à 2,2 millions d'euros, soit une hausse de 55 % par rapport à l'année précédente.

À New York, au plus fort des échanges, le Dow Jones a progressé de 0,8 %, le S&P de 0,7 % et le Nasdaq de 0,8 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0661 USD contre 1,0743 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2410 USD contre 1,2499 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 92,42 dollars contre 92,14 dollars à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 906,82 USD l'once contre 1 935,05 USD l'once mercredi soir.

Sur le calendrier économique de vendredi, à 0400 CEST, les données sur la production industrielle, les ventes au détail et le taux de chômage sont attendues en Chine.

A 0800 CEST, l'indice des prix de gros en Allemagne sera publié et à 0845 l'IPC français.

En Italie, le chiffre de l'inflation est attendu à 1000 CEST et la balance commerciale à 1100 CEST.

À 1100 CEST, la balance commerciale de la zone euro et l'indice du coût de la main-d'œuvre seront également publiés.

Dans l'après-midi, aux États-Unis, les indices des prix à l'importation et à l'exportation seront publiés à 1430 CEST et à 1515 CEST les données sur la production industrielle et manufacturière. À 16 heures, l'indice de confiance du Michigan et les prévisions d'inflation à cinq ans seront publiés.

Sur la Piazza Affari, les rapports semestriels de Beewize, BF et Fidia sont attendus.

