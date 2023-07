Eni, Enel et d'autres groupes énergétiques italiens contrôlés par l'Etat devraient bénéficier d'un transfert partiel des fonds de l'Union européenne vers le programme REPowerEU, a déclaré l'agence de notation DBRS lundi.

Dans un rapport analysant les défis de l'Italie pour dépenser 191,5 milliards d'euros (212,20 milliards de dollars) des fonds post-COVID de l'UE d'ici 2026, DBRS a noté que le gouvernement italien essayait de transférer une partie de cet argent vers l'initiative d'énergie verte appelée REPowerEU.

"Nous pensons que ce transfert, ainsi qu'une nouvelle extension de la date limite, s'il réussit, conduira à plus d'investissements dans les entreprises italiennes où le gouvernement a une participation significative, comme Eni, Enel, Snam et Terna, et permettra un cycle d'investissement plus rapide et plus efficace", a déclaré l'agence de notation de crédit.

Jusqu'à présent, les services publics et les groupes énergétiques ont reçu des montants relativement faibles des fonds italiens post-COVID de l'UE, a déclaré DBRS, mentionnant le milliard d'euros et les 3,5 milliards d'euros respectivement accordés à l'opérateur de réseau électrique Terna et au plus grand service public du pays, Enel.

"Les fonds de l'UE alloués aux grandes entreprises italiennes d'énergie et de services publics qui ont l'expertise requise pour investir efficacement ces fonds pourraient conduire à une augmentation des revenus et de l'EBITDA de ces entreprises, avec des implications de crédit positives en conséquence", a déclaré Edoardo Danieli, vice-président adjoint, European Corporate Credits chez DBRS Morningstar.

L'Italie espère tirer quelque 6 milliards d'euros du programme REPowerEU, qu'elle souhaite compléter par 3 milliards d'euros provenant de fonds nationaux et par un montant non encore annoncé provenant de sa part du programme post-COVID de l'UE, sous réserve de l'approbation de Bruxelles. (1 $ = 0,9024 euros) (Reportage de Francesca Landini, édition d'Alvise Armellini)