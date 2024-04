Les objectifs de réduction des émissions de carbone d'un groupe des plus grandes entreprises cotées en bourse sont collectivement trop faibles, ce qui signifie qu'elles ne jouent pas leur rôle dans la prévention des effets les plus dévastateurs du réchauffement climatique, selon un rapport publié mardi.

Une étude portant sur 51 entreprises, réalisée par l'organisation à but non lucratif NewClimate Institute et Carbon Market Watch, a révélé qu'elles s'étaient engagées à réduire leurs émissions de 30 % en moyenne d'ici à 2030, contre les 43 % nécessaires pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) d'ici à 2050.

Bien que 19 entreprises aient amélioré leurs objectifs au cours des deux dernières années, ceux d'un grand nombre d'entre elles ont été qualifiés d'ambigus et n'étaient liés qu'à une partie de leurs activités ou reposaient sur des compensations au lieu de réduire les émissions, ce qui a conduit à des objectifs effectifs de 5 % à 20 %, selon le rapport.

Parmi les entreprises les plus performantes, on trouve l'entreprise alimentaire Mars, le détaillant H&M Group et les groupes énergétiques Enel et Iberdrola, qui se sont engagés à réduire leurs émissions de 50 % à 64 %, selon le rapport.

"Quatre ans après le début de la décennie critique pour l'action contre le changement climatique, certaines entreprises ont compris la nécessité de fixer des objectifs pour 2030 qui soient alignés sur la science climatique la plus récente et étayés par des mesures crédibles pour les atteindre", a déclaré Frederic Hans, de l'Institut NewClimate.

"Cependant, trop d'entreprises manquent encore d'engagement et d'urgence pour entreprendre des actions crédibles en faveur du climat."

Les scientifiques estiment que les émissions doivent être réduites de moitié d'ici à la fin de la décennie si le monde veut atteindre l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre fixé pour le milieu du siècle. L'année dernière, les émissions et les températures moyennes ont atteint un niveau record.

Les engagements pris par les gouvernements - appelés "contributions déterminées au niveau national" - laissent jusqu'à présent la planète confrontée à un réchauffement de 2,5 à 2,9 °C par rapport aux niveaux préindustriels, ce qui ouvre la voie à des inondations, des sécheresses et des incendies de forêt dévastateurs.

Le rapport de lundi est la troisième édition du Corporate Climate Responsibility Monitor des ONG, qui se concentre sur les plus grandes entreprises en termes de chiffre d'affaires dans les secteurs cruciaux pour le climat.

Benja Faecks, de Carbon Market Watch, a déclaré que ce rapport montrait la nécessité d'une réglementation climatique plus efficace.

"La société civile, les investisseurs et les gouvernements ont besoin de règles transparentes et crédibles pour distinguer les plans de transition bien étayés de ceux qui restent inadéquats et sujets à l'écoblanchiment", a déclaré M. Faecks.