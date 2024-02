(Alliance News) - Les marchés boursiers européens mercredi - selon le marché à terme - devraient ouvrir sans mouvements majeurs, pas loin de la parité alors que la prudence règne avant les dernières minutes de la réunion de la Réserve fédérale, en plus des attentes des investisseurs pour les données préliminaires sur la confiance des consommateurs de la zone euro en février.

Enel a annoncé mardi avoir lancé avec succès sur le marché européen l'émission d'une obligation perpétuelle hybride subordonnée et non convertible d'une valeur nominale de 900 millions d'euros, destinée aux investisseurs institutionnels. L'obligation a été sursouscrite plus de trois fois, totalisant des ordres de plus de 3 milliards d'euros.

Le FTSE Mib a donc progressé de 67,50 points après avoir clôturé en hausse de 0,1 % à 31 701,48 points hier soir.

En Europe, le CAC 40 parisien a progressé de 6,00 points, le FTSE 100 londonien s'est maintenu juste en dessous de la parité, et le DAX 40 de Francfort a progressé de 6,40 points.

Mardi, le Mid-Cap a clôturé dans le rouge à 45 347,16 points, le Small-Cap a perdu 0,5 % à 27 523,40 points, tandis que l'Italie Growth a clôturé dans le rouge à 8 122,11 points.

Sur le Mib hier soir, Unipol était positionné dans les hauts, en hausse de 2,1%. La société a déclaré vendredi qu'elle avait enregistré une augmentation de ses bénéfices à 1,33 milliard d'euros en 2023, contre 866 millions d'euros un an plus tôt. Suite aux bons chiffres de 2023, la société a décidé d'augmenter son dividende à 0,38 EUR, contre 0,37 EUR un an plus tôt.

A2A - en hausse de 1,5 pour cent - a annoncé mardi que son conseil d'administration a examiné ses résultats consolidés préliminaires pour l'exercice 2023, qui s'est clôturé avec un Ebitda de 1,97 milliard d'euros, en hausse de 32 pour cent par rapport à 1,50 milliard d'euros en 2022. L'Ebitda ordinaire, c'est-à-dire net des éléments extraordinaires enregistrés au cours de la période, s'est établi à 1,93 milliard d'euros, en hausse de 30 % par rapport à l'exercice 2022 où il s'élevait à 1,49 milliard d'euros.

La force a également été observée dans DiaSorin, qui a clôturé en hausse de 3,4 pour cent à 92,46 EUR par action, après une redline de 0,9 pour cent dans la session précédente et en prenant la meilleure action de la journée.

Stellantis, d'autre part, a clôturé en baisse de 0,9 %, après avoir publié ses chiffres de vente pour le mois de janvier. L'entreprise les a augmentées pour le mois, conformément à la tendance positive du marché européen, où les immatriculations ont augmenté de 12 % d'une année sur l'autre. Le géant issu de la fusion de PSA Groupe et de Fiat Chrysler Automobiles a enregistré une hausse de 17 % par rapport à janvier 2023, sa part de marché passant de 17 % en janvier 2023 à 18 % en janvier.

Iveco a clôturé en baisse de 3,7 %, après une baisse de 2,2 % la veille.

Sur le Mid-Cap, SOL a clôturé en hausse de 1,9%, après une baisse de 0,4% la veille.

Buzzi a également acheté Buzzi, qui était dans le vert de 2,1% à 31,84 euros. Barclays a relevé le titre de "égal à égal" à "surpondérer" et a augmenté son objectif de cours de 33,00 à 42,00 euros.

La Juventus Football Club a augmenté de 1,0% après avoir annoncé lundi qu'elle avait entièrement remboursé son obligation de 175,0 millions d'euros, avec un coupon de 3,375%, arrivant à échéance aujourd'hui. Les intérêts sur l'obligation cotée à Dublin se sont élevés à 5,9 millions d'euros.

Tinexta - en déficit de 3,0 % - a annoncé lundi la création d'une nouvelle ligne d'activité dédiée au conseil stratégique qui aidera les entreprises clientes à définir leurs orientations stratégiques et à exécuter des projets de transformation à fort impact. Le directeur de la stratégie du groupe Tinexta, Aurelio Matrone, est en charge du projet.

D'Amico a chuté de 4,0 % pour atteindre 6,08 euros par action, brisant ainsi une tendance haussière de six séances.

Parmi les petites capitalisations, Beewize a progressé de 13 % à 0,73 EUR, dans sa troisième session haussière.

Elica a progressé de 4,6 % pour atteindre 1,91 EUR par action. Intermonte a rétrogradé le titre de "acheter" à "surperformer" et a réduit son objectif de cours à 2,40 euros contre 2,80 euros.

FNM - en hausse de 0,7% - a annoncé avoir signé l'accord de vente et d'achat pour l'acquisition de 80% du capital de Viridis Energia, un producteur d'électricité indépendant, auprès de Lagi Energia 2006 et HNF, en exécution de l'offre ferme signée le 16 janvier.

Avec cette acquisition, le groupe FNM entre dans le secteur de la production d'énergie renouvelable et renforce les objectifs environnementaux du plan stratégique à l'horizon 2025, qui prévoit des investissements dans des projets énergétiques innovants, contribuant ainsi davantage aux objectifs de l'Agenda 2030 ainsi qu'à la transition énergétique du pays, a expliqué l'entreprise dans une note.

Sur une note négative, parmi les nombreux titres de la liste, Tessellis a cédé 4,2 pour cent, soumis à des prises de bénéfices après deux sessions clôturées dans le vert avec un total d'environ 7,5 pour cent.

Abitare In, d'autre part, a chuté de 2,5 pour cent, avec son nouveau prix à 4,31 euros par action, dans sa sixième session baissière consécutive.

Parmi les PME, H-Farm a clôturé en hausse de 9,8 pour cent, portant son prix à 0,12 EUR par action.

L'action Ecomembrane, qui a clôturé en hausse de 6,5 %, a également connu une certaine vigueur, dans le cadre de sa cinquième séance haussière.

SolidWorld Group a cédé 2,9% après avoir annoncé mardi que les revenus de 2023 étaient de 62 millions d'euros, en hausse de 7,5% par rapport à l'année précédente, où ils étaient de 57,7 millions d'euros, tandis que la valeur de la production était d'environ 66 millions d'euros, en hausse de 8,4% par rapport à 2022, où elle était de 60,8 millions d'euros.

Portobello - dans le rouge de plus de 11 pour cent - a annoncé qu'elle avait terminé l'augmentation de capital par construction accélérée de livre d'ordres qui a été lancée lundi soir. Un total de 661 050 nouvelles actions ordinaires ont été souscrites et, sur les 6,0 millions d'euros offerts, 4,6 millions d'euros de l'aucap ont été souscrits, portant le capital social à 1,0 million d'euros, divisé en 5,3 millions d'actions ordinaires, pour un flottant de près de 44%.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow a clôturé en baisse de 0,2 %, le Nasdaq a cédé 0,9 %, tandis que le S&P a glissé de 0,6 %.

Sur les marchés asiatiques, le Nikkei a cédé 0,3 %, le Hang Seng a progressé de 2,1 % et le Shanghai Composite a été vert de 0,1 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0810 USD contre 1,0815 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2626 USD contre 1,2645 USD mardi soir.

Le baril de Brent vaut 82,59 dollars contre 82,36 dollars à la clôture. L'or, quant à lui, s'échange à 2 030,48 USD l'once contre 2 027,37 USD l'once mardi soir.

Sur le calendrier économique de mercredi, une vente aux enchères de Bunds allemands à 10 ans est prévue à 1130 CET.

A 1300 CET en provenance des États-Unis, le rapport sur les prêts hypothécaires, suivi à 1400 CET par un discours de Bostic du FOMC, tandis qu'à 2000 CET, les minutes du FOMC seront publiées.

À 2230 CET, les stocks hebdomadaires de pétrole sont attendus.

Parmi les entreprises, les résultats de doValue, Matica Fintec, Recordati, Talea Group et TXT-Solutions sont attendus.

