Recherché ! Les investisseurs demandent à l'Italie d'embaucher un expert en énergies renouvelables et un spécialiste des réseaux mondiaux pour diriger Enel

L'administration du Premier ministre Giorgia Meloni est déterminée à évincer l'actuel directeur général Francesco Starace, ont déclaré plusieurs sources à Reuters. En poste depuis 2014, Starace est dans le collimateur du cercle rapproché de Meloni car il est jugé trop indépendant.

Le bureau de Meloni s'inquiète également de l'endettement du groupe. Mais des sources familières avec le dossier ont déclaré que les chasseurs de têtes engagés par le Trésor ont du mal à proposer des successeurs potentiels ayant le large éventail de compétences requises pour diriger l'une des plus grandes entreprises de services publics d'Europe.

Les principaux candidats à la direction d'Enel sont Stefano Donnarumma, PDG de l'opérateur de réseau électrique italien Terna, et Luigi Ferraris, qui a travaillé pour Enel pendant 16 ans, notamment en tant que directeur financier, avant de devenir directeur général de l'opérateur ferroviaire italien Ferrovie dello Stato, ont déclaré les sources.

Flavio Cattaneo, vice-président de l'opérateur de trains à grande vitesse Italo, et des cadres supérieurs des unités d'Enel, tels que Francesco Venturini, sont également envisagés, ont indiqué les sources. Venturini dirige Enel X, la division du groupe spécialisée dans la technologie et la transition énergétique.

Enel n'a pas souhaité faire de commentaire. Donnarumma, Ferraris et Venturini n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire, tandis qu'un porte-parole de Cattaneo a déclaré que le dirigeant n'était pas intéressé par le poste.

Une décision est attendue pour la mi-avril. Entre-temps, plusieurs actionnaires ont fait savoir à Rome qu'ils ne voulaient pas d'un changement brusque de la stratégie d'Enel, en particulier d'une réduction drastique de l'exposition internationale du groupe. Certains investisseurs craignent que le gouvernement du nationaliste Meloni ne souhaite que l'entreprise se concentre davantage sur le marché intérieur.

"Je recommanderais (au nouveau PDG) de ne pas essayer de tout chambouler", a déclaré Jean-Hugues de Lamaze, directeur général de la société d'investissement dans les énergies alternatives Ecofin, qui gère 2,2 milliards de dollars d'actifs et détient une petite participation dans Enel depuis six ans.

"M. Starace a annoncé un vaste programme de restructuration du groupe afin de retrouver le chemin de la croissance... J'aimerais que cela soit confirmé", a-t-il ajouté.

OPPORTUNITÉ AUX ÉTATS-UNIS

Avec près de 60 gigawatts (GW) de capacité installée, Enel est l'un des principaux acteurs mondiaux dans le domaine des énergies renouvelables.

M. Starace a été félicité pour son engagement en faveur des énergies vertes. Cependant, les investisseurs et le gouvernement ont commencé à s'inquiéter de la dette qui avait atteint environ 60 milliards d'euros (65,40 milliards de dollars) en 2022, contre 45,5 milliards en 2020, lorsque M. Starace a été reconduit dans ses fonctions pour un troisième mandat.

L'entreprise, qui a été touchée par la flambée des prix du gaz et les mesures gouvernementales visant à plafonner les factures pour protéger les consommateurs, a vu son bénéfice net baisser à 5,4 milliards d'euros l'année dernière, contre 5,6 milliards d'euros en 2021.

En novembre, Enel a dévoilé sa stratégie actualisée jusqu'en 2025, s'engageant à réduire la dette nette de 21 milliards d'euros via des cessions d'actifs, tout en investissant 37 milliards d'euros et en augmentant la capacité renouvelable installée de 21 GW.

Le groupe prévoit de se concentrer sur six marchés principaux : l'Italie, l'Espagne, les États-Unis, le Brésil, le Chili et la Colombie.

Le nouveau PDG ne devrait pas sacrifier l'exposition du groupe à l'Amérique du Nord et confirmer sa politique de dividendes, ont déclaré un certain nombre d'investisseurs.

"Les Italiens préfèrent peut-être qu'Enel se concentre sur la fabrication de produits dans son pays d'origine et n'investisse pas autant à l'étranger, mais l'entreprise n'a pas le choix... si elle veut attirer les investisseurs étrangers", a déclaré Vincent McEntegart, gestionnaire d'investissements multi-actifs chez Aegon Asset Management, un actionnaire d'Enel dont les actifs sous gestion s'élèvent à 311 milliards de dollars.

Pour Enel, le paquet de subventions pour l'énergie verte du président américain Joe Biden pourrait signifier des rendements à deux chiffres en Amérique du Nord par rapport à des rendements à un chiffre en Europe, a dit M. McEntegart, ajoutant que de tels rendements soutiendraient la politique de dividendes attrayante du groupe.

M. de Lamaze de l'Ecofin a convenu qu'Enel ne devrait pas se retirer des marchés mondiaux.

"L'avenir des entreprises européennes de services publics est le développement international sur les marchés avancés. Vous ne pouvez pas avoir un Enel uniquement italien, ce serait un pas en arrière", a déclaré M. de Lamaze.

QUITTER LE GAZ

Depuis que Starace a été nommé PDG en mai 2014, Enel a augmenté sa capacité installée d'énergie renouvelable à 59 GW, contre 36 GW à la fin de 2013.

Le mantra de Starace a été l'électrification de la consommation et la numérisation des réseaux et il a déclaré l'année dernière qu'il voulait tirer parti d'un regain d'intérêt pour la sécurité énergétique dans le monde entier pour accélérer la sortie du groupe du gaz naturel. Le groupe prévoit actuellement de ne plus émettre de carbone en 2040.

"Mes priorités pour le nouveau PDG seraient de continuer à déployer les énergies renouvelables et d'accélérer la sortie du gaz", a déclaré à Reuters Simone Siliani, directeur de la Fondazione Finanza Etica en Italie.

Finanza Etica, qui est un investisseur actif sur les questions ESG, détient une petite participation dans Enel depuis 2008.

"Enel peut faire la différence si l'Italie veut atteindre ses objectifs de décarbonisation, a ajouté M. Siliani.

(1 dollar = 0,9174 euro)