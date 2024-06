São Paulo, Brésil - 11 juin 2024 - AD Digital et ENENSYS Technologies ont annoncé cette semaine un partenariat stratégique visant à apporter des solutions d'intégration avancées aux entreprises de médias et de divertissement dans la norme ATSC 3.0, axée sur le réseau de télévision NextGen TV. Cette collaboration vise à soutenir la transition vers la TV 3.0, qui devrait commencer à être mise en œuvre dans le pays en 2025.

Le marché brésilien est sur le point de subir une transformation importante. TV 3.0, basé sur la norme ATSC 3.0, promet de révolutionner l'expérience du téléspectateur en offrant une qualité supérieure d'image et de son, ainsi que des fonctionnalités interactives et personnalisables. Cette nouvelle ère de diffusion prend en charge les résolutions 4K, HDR, le son immersif, ainsi que des fonctionnalités telles que les alertes d'urgence avancées et l'insertion de publicités ciblées, offrant une expérience plus riche et plus attrayante pour le public. Le projet technique spécifique est en phase de test, dirigé par le forum SBTVD, qui devrait bientôt présenter les normes finales à l'ensemble de l'industrie.

Grâce à son nouveau partenariat, AD Digital vise à apporter des technologies et des services capables de soutenir directement cette nouvelle phase de l'industrie en s'associant à ENENSYS, qui possède une vaste expérience dans les produits virtualisés et innovants, pour offrir une plate-forme hybride ATSC 3.0 pour NextGen TV qui comprend MediaCast ATSC (serveurs de diffusion de données) et SmartGate ATSC (passerelle de transmission). ENENSYS dispose également d'un large catalogue de modulateurs, d'émetteurs et de commutateurs/inverseurs.

« Nous savons que la TV 3.0 fait l'objet d'un grand débat sur l'ensemble du marché et que la vision complète de ce que sera ce changement est encore en cours de définition technique. Pour cette raison, je suis sûr que notre partenariat avec ENENSYS est déjà un premier pas vers ce grand objectif que nous avons, qui est de soutenir ce moment sur le marché », commente Leonardo Teixeira, directeur de la technologie et des services chez AD Digital. « Nous sommes ravis d'offrir des solutions qui peuvent non seulement répondre aux besoins techniques de nos clients, mais aussi élever l'expérience du spectateur vers de nouveaux sommets. »

« Nous sommes fiers de compter AD Digital parmi nos partenaires de confiance. Nous sommes convaincus que leur connaissance du marché brésilien, combinée à notre expérience dans la mise en œuvre de l'ATSC 3.0, ouvrira la voie à de grands succès pour la TV 3.0 », déclare Bruno TARIANT, VP Sales Americas chez ENENSYS. « Nous avons contribué activement à l'établissement de la norme, et notre SmartGate ATSC a été la première passerelle ATSC disponible sur le marché. Cela nous a permis de contribuer au succès des radiodiffuseurs sud-coréens et américains, qui ont des services ATSC 3.0 on-air depuis plusieurs années. Nous attendons avec impatience le lancement du projet TV 3.0 et souhaitons de nombreux succès futurs avec AD Digital. »

En outre, l'alliance entre les deux sociétés apporte des outils de surveillance de la qualité de service (QoS) et de la qualité d'expérience (QoE) au portefeuille d'AD Digital avec StreamProbe et EdgeProbe de TestTree. Ces outils permettent aux diffuseurs de surveiller et de maintenir la haute qualité du contenu diffusé en détectant et en résolvant les problèmes en temps réel, tels que les écrans noirs, le gel des vidéos et les silences audio. ENENSYS dispose également d'une expertise reconnue dans la diffusion SFN, et ses solutions permettent aux diffuseurs de déployer et de maintenir efficacement leurs réseaux. De cette façon, l'expérience de l'utilisateur final est irréprochable.

« Le partenariat avec ENENSYS vient enrichir notre catalogue et nous permettre de construire une solution plus robuste pour accompagner nos clients dans l'arrivée de la TV 3.0. Nous suivons les mouvements et renforçons notre engagement à rechercher des technologies conformes aux normes approuvées par le Forum SBTVD qui dépassent les attentes de qualité et d'interactivité du public », ajoute Hugo Nascimento, CTO d'AD Digital. « L'objectif de notre équipe dans son ensemble est d'assurer une livraison robuste et flexible, en veillant à ce que nos clients soient à la pointe de l'évolution technologique. »

Grâce à ce partenariat, AD Digital et ENENSYS réaffirment leur engagement sur le marché à fournir des technologies de pointe et des services de haut niveau. Ensemble, les entreprises sont prêtes à aider les clients à exploiter les opportunités offertes par la TV 3.0 et à atteindre leurs objectifs commerciaux dans un environnement numérique en constante évolution.

À propos de AD Digital

Fondée en 1994, AD Digital est une entreprise leader sur le marché des médias et du divertissement, spécialisée dans la création de solutions numériques et de services gérés pour stimuler la transformation numérique de l'industrie. Grâce à cette expérience, AD Digital a fait ses preuves dans la co-création de solutions innovantes et personnalisées pour ses clients, les aidant à naviguer avec succès dans l'ère numérique. En savoir plus sur https://ad-digitaltecnologia.com.br

À propos du Groupe ENENSYS Technologies

Depuis près de 20 ans, le Groupe ENENSYS Technologies accompagne ses clients internationaux dans l'évolution des usages et des technologies. ENENSYS propose des solutions hautement innovantes permettant une distribution efficiente des contenus au service de plusieurs écosystèmes : Publicité ciblée, Streaming, Diffusion Terrestre, Communications Satellite et Communications Critiques. Fort d'environ 60 M€ investis dans la Recherche et Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree - et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 12,1 M€ en 2023 dont plus de 80% à l'international. Plus d'informations : www.enensys.com