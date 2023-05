ENENSYS Technologies S A : et Telespazio fournissent de nouveaux services d'uplink pour EUMETCast Europe

Rennes - 15 mai 2023 - ENENSYS Technologies, l'un des principaux fournisseurs de solutions de diffusion de médias, a le plaisir d'annoncer sa collaboration avec Telespazio, une coentreprise de Leonardo (67%) et Thales (33%), pour fournir à EUMETSAT un nouveau service d'uplink pour EUMETCast Europe - un système de diffusion par satellite destiné à alimenter les agences météorologiques locales avec des données avancées en temps réel pour leurs prévisions météorologiques.

À la suite d'un appel d'offres, EUMETSAT a attribué le contrat à Telespazio, soutenu par ENENSYS Technologies avec sa gamme d'équipements de réseaux et de transmissions. Ensemble, ils ont fourni une solution offrant un haut niveau de sécurité tout en étant compatible avec les récepteurs déjà déployés dans les bureaux des partenaires.

L'un des points clés de ce projet était de déployer une solution plus moderne pour bénéficier des dernières innovations, en particulier la commutation transparente (seamless switching) pour la diffusion par satellite. Après un essai réussi, le système a suscité des réactions très positives de la part de ses utilisateurs et a été mis à l'antenne le 14 février depuis le téléport de Telespazio à Fucino et Lario, en Italie. En outre, le système ne nécessite aucune modification des récepteurs des utilisateurs.

« Avec Telespazio, nous avons conçu une solution innovante basée sur une technologie standard, qui garantit la compatibilité des récepteurs déployés sur le terrain« , a déclaré Laurent ROUL, Vice-President Marketing chez ENENSYS Technologies. « C'était un défi passionnant que nous avons relevé avec succès dans les délais impartis. Notre flexibilité et notre expertise ont vraiment fait la différence! » a-t-il ajouté.

« L'innovation et la fiabilité sont la marque de fabrique de Telespazio depuis plus de soixante ans. Notre coopération avec ENENSYS confirme cette approche et nous permet de fournir à EUMETSAT un réseau capable de soutenir un service qui contribue à améliorer et à protéger la vie quotidienne des citoyens européens« , a déclaré Alessandro CARANCI, SVP Head of Satellite Communication chez TELESPAZIO.

À propos d'ENENSYS Technologies

ENENSYS Technologies est un concepteur et fabricant mondial de solutions professionnelles innovantes pour l'industrie de la radiodiffusion et des télécommunications. Depuis 15 ans, ENENSYS Technologies permet une diffusion efficace des médias sur les réseaux terrestres (ATSC 3.0, DVB-T/T2, ISDB-T/Tb, HbbTV), satellitaires (DVB-S/S2/S2X) et de télécommunications (4G/5G, sécurité publique, IPTV, OTT), et fournit des équipements de test et de contrôle sous la marque TestTree. Pour plus d'informations, visitez www.enensys.com.

À propos de Telespazio

Telespazio, une entreprise commune Leonardo et Thales 67/33, est l'un des principaux opérateurs mondiaux de services par satellite. Ses activités vont de la conception et du développement de systèmes spatiaux à la gestion de services de lancement, du contrôle de satellites en orbite à l'observation de la Terre, des communications intégrées aux programmes scientifiques en passant par les services de navigation et de localisation par satellite. Telespazio joue un rôle de premier plan sur les marchés de référence en s'appuyant sur l'expérience technologique acquise au fil des ans. Depuis sa création, l'entreprise a participé aux principaux programmes spatiaux européens tels que Galileo, EGNOS, Copernicus et COSMO-SkyMed. En ce qui concerne EUMETSAT, Telespazio est actuellement le fournisseur des services de liaison montante EUMETCast Europe ainsi que des services EUMETCast Afrique. En 2022, Telespazio a réalisé un chiffre d'affaires de 650 millions d'euros et emploie plus de 3 000 personnes dans 15 pays différents. www.telespazio.com