ENENSYS Technologies S A : fournit sa solution AdsReach Regional à SPR au Mexique pour permettre…

Rennes - 8 avril 2021 - ENENSYS Technologies, leader dans la fourniture de solutions de diffusion de médias, a le plaisir d'annoncer que SPR (Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano) a choisi sa solution d'insertion de contenu AdsReach Regional pour permettre le remplacement des contenus publicitaires et sociaux sur les sites de transmission de leur réseau ATSC.

SPR compte 26 stations de télévision diffusées dans 20 États de la République mexicaine et transmet dans un multiplex ATSC les chaînes de télévision publiques : CANAL 14, CANAL 11, CANAL 22, Ingenio TV, TVUNAM et Canal del Congreso. En raison de la complexité de la régionalisation des contenus audiovisuels, un nouveau système d'insertion locale était nécessaire pour permettre la substitution du contenu national au contenu local pour chacun des États mexicains.

En octobre 2020, par le biais d'un vaste appel d'offres public, SPR a sélectionné la solution AdsReach Regional d'ENENSYS comme nouveau système d'insertion locale centralisé pour effectuer le remplacement de contenu national par des contenus locaux sur six services vidéo en simultané. La solution est composée du Campaign Manager qui fonctionne en tête de réseau pour construire chaque jour les playlists décrivant toutes les substitutions programmées. Le Campaign Manager est aussi en charge de diffuser par satellite ces playlists et tous les contenus à remplacer localement. Sur les sites de transmission ATSC1.0, l'AdsEdge reçoit par satellite les playlists et les contenus, synchronise son horloge sur la base de temps du standard ATSC1.0 (STT) et utilise la technologie de « splicing » pour remplacer les contenus régionalement. L'AdsEdge s'affranchit de tout besoin de conversion en bande de base ou de transcodage, permettant ainsi d'offrir la meilleure solution avec la plus faible latence du marché tout en offrant la meilleure qualité d'expérience utilisateur sans déformer la qualité vidéo.

« Le déploiement de la solution AdsReach Regional d'ENENSYS dans le réseau de diffusion de SPR (norme ATSC 1.0) a atteint les meilleures performances possibles et a répondu aux exigences des ingénieurs de la SPR chargés de l'exploitation du système d'insertion locale, dirigés par l'ingénieur Rodrigo Toledo. « , a déclaré Bruno Tariant, directeur commercial de la région Amériques chez ENENSYS Technologies. « En outre, je tiens à remercier notre partenaire commercial mexicain certifié, SISelectron, pour l'intégration du système et le soutien qu'il a fourni pour ce projet et nous nous réjouissons des prochaines coopérations à venir sur ce projet. »

« Nous sommes très impressionnés par la simplicité et l'efficacité de la solution AdsReach Regional d'ENENSYS », a déclaré Oscar Baldenebro, directeur de l'ingénierie chez SPR. « ENENSYS a réussi à adapter la solution à nos procédures opérationnelles internes et aux besoins des clients tout en simplifiant le process de gestion des playlists. Dans le cadre de l'expansion actuelle de notre réseau de diffusion, nous avions vraiment besoin de travailler avec un nouveau système à la pointe, simple à mettre en œuvre et à utiliser, facilement évolutif et nous permettant de facilement évoluer. »