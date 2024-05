ENENSYS Technologies S.A. est spécialisé dans la conception et la commercialisation d'équipements et de logiciels professionnels innovants de diffusion audio/vidéo. La société propose, sous les marques ENENSYS et TestTree, des équipements d'infrastructure et des logiciels virtualisés destinés à optimiser, à sécuriser et à monétiser les réseaux de télévision numérique (Terrestre, IP, etc.) et les réseaux mobiles (LTE/4G, 5G, Privés, etc.), ainsi que des solutions de diffusion satellite et des équipements de test et de surveillance destinés à contrôler la qualité de service (QoS) des réseaux de diffusion audio et vidéo et à les sécuriser.

Secteur Communications et réseautage