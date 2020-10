Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité ciblée, annonce la publication de ses résultats au titre du 1er semestre 2020, arrêtés par le conseil d'administration du 7 octobre 2020.

Données en M€ S1 2019 S1 2020 Variation Chiffre d'affaires 6,4 5,4 -16,5% Marge brute (CA-achats consommés) 4,8 4,2 -12,4% Taux de marge brute 75% 78% +3pts Autres produits 1,7 1,3 Charges externes (5,3) (2,6) -50,6% Charges de personnel (5,6) (4,0) -29,1% DAP (0,9) (1,2) Résultat opérationnel courant (ROC) (5,2) (2,3) na Résultat opérationnel (5,3) (2,2) na Résultat financier (0,3) (0,3) - Impôts (1,4) 0,1 - Résultat net part du groupe (6,9) (2,4) na

ENENSYS Technologies a réalisé un chiffre d'affaires de 5,4 M€ au 1er semestre 2020, en recul de 1,0 M€ par rapport au premier semestre 2019. Après un début d'année satisfaisant (3,5 M€ de facturations au 1er trimestre), le développement de la pandémie Covid-19 a freiné brutalement la dynamique, avec de nombreux projets décalés ou reportés, en particulier en EMEA. L'activité est cependant restée stable aux Etats-Unis et en France, les deux principaux marchés du Groupe.

Fruit de l'orientation stratégique du Groupe vers des solutions à forte composante logicielle, le taux de marge brute progresse de 3 points à 78%, atténuant l'impact de la baisse d'activité.

Nette réduction de la structure de coûts sous l'effet du plan d'économies

Les charges externes ont été divisées par 2, grâce d'une part aux mesures d'économies mises en place et d'autre part à l'annulation des salons commerciaux et technologiques depuis le début de la crise sanitaire. Les frais de déplacements ont également été fortement réduits pendant cette période.

Les charges de personnels sont également en nette baisse (-29%), une évolution liée essentiellement au plan de réduction des effectifs. L'effectif, qui devrait se stabiliser autour de 100 collaborateurs en novembre, était de 107 collaborateurs au 30 juin 2020, à comparer à 176 au 30 juin 2019. L'effet de la rationalisation des effectifs sera encore plus visible au second semestre. Par ailleurs, les mesures d'accompagnement économiques ont eu un impact positif de 0,3 M€. ENENSYS Technologies rappelle également que les frais de recherche et de développement sont intégralement comptabilisés en charges, ils représentent 2,7 M€ sur le semestre.

La baisse sensible des charges opérationnelles a permis de réduire nettement la perte opérationnelle courante semestrielle, qui ressort à -2,3 M€, à comparer à -5,2 M€ au premier semestre 2019.

La stabilité du coût de l'endettement financier (-0,3 M€) et un effet comptable positif sur l'impôt de 0,1 M€ portent le résultat net part du groupe à -2,4 M€.

Bonne gestion de la consommation de cash sur le semestre – Point sur la trésorerie

Dans ce contexte inédit, le Groupe a veillé à maintenir son niveau de trésorerie. Sur le premier semestre, malgré la perte opérationnelle, les flux de trésorerie généré par l'activité sont positifs (+0,6 M€), grâce à la réduction du BFR à hauteur de 1,6 M€. Le Groupe a notamment optimisé la gestion de ses stocks, accéléré ses encaissements et bénéficié du décalage de paiement de certaines charges.

Les investissements ont été réduits au strict minimum et le remboursement des emprunts s'est élevé à 0,7 M€. Le Groupe dispose au 30 juin 2020 ainsi d'une trésorerie disponible de 1,6 M€, quasi similaire à la position du 31 décembre. L'endettement financier net s'élève à 12,8 M€, dont 4,3 M€ de dettes locatives (IFRS 16) et 4,4 M€ d'emprunts obligataires (OCA) liés à l'acquisition d'Expway.

Les discussions engagées avec les porteurs de cette dette obligataire pour en réduire son poids se poursuivent. L'issue de ces négociations conditionne notamment l'obtention de Prêts Garanties par l'Etat (PGE) auprès des partenaires bancaires, dont la demande est toujours en cours.

Le Groupe a perçu depuis le 30 juin près de 1,8 M€ de financements au titre du Crédit Impôt Recherche. La situation de trésorerie disponible se maintient ainsi toujours autour de 2 M€ à fin septembre.

ENENSYS Technologies continue d'étudier la mise en œuvre de financements complémentaires (en plus des potentiels PGE) pour pouvoir pallier au manque de trésorerie qui pourrait désormais apparaitre à la fin de l'année 2020, sans retour à une dynamique pérenne des facturations à la fin de l'année 2020, l'objectif cible se situant autour de 1,2 M€ de facturations mensuelles.

Perspectives commerciales

L'activité commerciale confirme sa meilleure orientation depuis le début du second semestre, avec de nombreuses consultations dans toutes les zones géographiques sur toutes les offres du Groupe, aussi bien sur le terrestre que le satellite, l'insertion publicitaire ou le monitoring OTT.

Cette amélioration progressive du climat des affaires ne s'est toutefois pas encore complètement concrétisée au niveau des commandes et des facturations, qui restent pour l'instant en deçà de l'objectif cible mentionné ci-dessus. L'attentisme continue de prédominer sur le marché dans un contexte économique toujours très incertain et contraint (annulation du Salon IBC au mois de septembre, report des salons prévus au S1 2021).

Le Groupe est cependant actuellement bien positionné sur plusieurs appels d'offres en zone EMEA. Aux Etats-Unis, la crise sanitaire impacte le calendrier de déploiements des réseaux ASTC3.0. ENENSYS Technologies a cependant été retenu pour l'installation d'une tête de réseau complète et de solutions de test et monitoring par l'opérateur Américain Edge Networks pour EVOCA, son nouveau service de télévision hybride NEXTGEN TV (ATSC3.0) et OTT (over the top – télévision sur Internet). EVOCA combinera des contenus live de type TNT, des contenus OTT (internet) et permettra l'accès à la vidéo à la demande. Le déploiement et les premier revenus sont attendus pour ENENSYS Technologies en 2021.

Dans ce contexte particulier, le Groupe reste vigilant sur la gestion de ses charges opérationnelles et tiendra le marché informé de toute évolution, en particulier sur sa situation financière.

