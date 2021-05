Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité ciblée fait un point sur son activité et la procédure collective en cours.

Comme prévu, le Groupe a mis à profit la période d'observation de 6 mois ouverte le 4 novembre 2020 pour finaliser la réorganisation de l'entreprise tout en poursuivant, dans un cadre juridique adapté, l'enrichissement de ses solutions technologiques et la poursuite de ses actions commerciales dans toutes les zones géographiques.

Le Groupe, reconfiguré autour d'un effectif de 90 personnes aujourd'hui, avec un point d'équilibre opérationnel fortement abaissé, commence à recueillir les fruits de cette nouvelle organisation. L'activité commerciale est bien orientée, avec une prise de commandes sensiblement supérieure à celle de l'exercice précédent malgré un contexte sanitaire toujours pesant. Le Groupe confirme ainsi viser une croissance rentable dès l'exercice 2021.

Après prise en compte de délais administratifs incompressibles, le Groupe finalise actuellement son plan de continuation, qui sera présenté au Tribunal de Commerce de Rennes dans les prochaines semaines. La période d'observation a donc été automatiquement prolongée de six mois permettant au Groupe de poursuivre ses activités normalement. ENENSYS Technologies se fixe toutefois comme objectif de sortir de la période d'observation avant son échéance, le plus rapidement possible.

Le Groupe ENENSYS Technologies tiendra le marché informé de toute évolution significative. La cotation du titre reste suspendue jusqu'à la sortie de la période d'observation.

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Spécialiste de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité, le Groupe ENENSYS Technologies propose depuis plus de quinze ans des solutions hautement innovantes sur les réseaux et les terminaux de la chaîne des médias permettant une distribution efficiente des contenus. Fort d'environ 60 M€ investis dans la Recherche et Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 M€ en 2020 dont plus de 80 % à l'International.

