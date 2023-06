Enento Group Oyj, anciennement Asiakastieto Group Oyj, est une société basée en Finlande qui fournit des services d'information. Elle fournit des informations sur les entreprises, la gestion des risques, les ventes et le marketing en Finlande, ainsi que des services électroniques et des sites web et des services d'informations sur les entreprises et les personnes accessibles à tous. Elle gère une base de données privée d'informations sur les entreprises finlandaises et leurs principaux acteurs. Le groupe est au service des consommateurs et de plusieurs secteurs d'activité. La société opère en Finlande sous les marques Asiakastieto et Emaileri, en Suède sous les marques UC, Proff et Allabolag et en Norvège et au Danemark sous la marque Proff.