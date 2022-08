Eneos enregistre de solides résultats au premier trimestre, mais le PDG démissionne brusquement

Une porte-parole de la société a déclaré que Sugimori avait démissionné pour des raisons personnelles mais a refusé de donner plus de détails. Elle a précisé que Sugimori quittait également la présidence de la Petroleum Association of Japan (PAJ).

Le plus grand raffineur de pétrole du Japon a déclaré que son bénéfice net a plus que doublé pour atteindre 221,4 milliards de yens (1,7 milliard de dollars) au cours du premier trimestre avril-juin, contre 97,6 milliards de yens un an plus tôt.

Bien que son bénéfice net ait dépassé ses prévisions annuelles de 170 milliards de yens, Eneos a maintenu ses prévisions de mai, invoquant l'incertitude des prix de l'énergie et des métaux pour l'avenir.

"Nous n'avons pas révisé notre estimation pour l'ensemble de l'année car il y a une incertitude sur les prix du pétrole et du cuivre, qui ont faibli récemment", a déclaré Soichiro Tanaka, vice-président senior, lors d'une conférence de presse.

"Pour l'instant, nous ne prévoyons qu'un impact limité sur la demande de carburant en raison d'un ralentissement de l'économie", a-t-il ajouté.

Eneos est également un important mineur et fondeur de cuivre, la production de cuivre de sa mine de Caserones au Chili ayant atteint 34 000 tonnes au premier trimestre, contre 27 000 tonnes un an plus tôt.

(1 $ = 133,0700 yens)