ENEOS Holdings, Inc. (ex JXTG Holdings, Inc.) est une société holding organisée autour 4 pôles d'activités : - raffinage et distribution de produits pétroliers (84,1% du CA) ; - production de métaux non ferreux (10%) : notamment cuivre ; - exploration et production de pétrole et de gaz naturel (1,3%) ; - autres (4,6%).