L'ex-président d'Eneos, Sugimori, est prié de quitter son poste suite à des allégations de harcèlement.

Sugimori a brusquement démissionné en août en invoquant des raisons personnelles, bien que la société pétrolière et métallurgique ait enregistré de solides résultats au premier trimestre.

Mercredi, la chaîne de télévision publique NHK a cité Eneos qui aurait déclaré que Sugimori avait harcelé sexuellement une femme en juillet.

Sans affirmer que le harcèlement était de nature sexuelle, Eneos, le plus grand raffineur de pétrole du Japon, a déclaré dans son communiqué qu'il avait enquêté sur les allégations formulées à l'encontre de Sugimori et conclu qu'il avait "adopté un comportement inapproprié" et lui avait demandé de démissionner.