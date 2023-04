L'offre de Lundin pour le cuivre chilien laisse entrevoir un regain d'optimisme de la part des investisseurs

Le mois dernier, Lundin a accepté de payer 950 millions de dollars pour contrôler 51 % de la mine, qualifiant l'accord de "confirmation que nous pensons que les discussions sur les redevances minières et la fiscalité vont dans la bonne direction".

L'accord a suscité une certaine surprise. Au cours des 18 derniers mois, les géants de l'industrie minière ont fait part de leurs inquiétudes au Chili. BHP Group Ltd a déclaré qu'il pourrait réévaluer ses investissements en fonction des nouveaux plans fiscaux du gouvernement, tandis que Freeport-McMoRan Inc. a déclaré qu'il mettrait en pause ses projets d'expansion au Chili, en invoquant l'incertitude politique.

Toutefois, les perspectives d'investissement étant plus favorables et la demande mondiale augmentant pour ce métal clé de l'énergie verte, la réticence s'est atténuée, selon les experts et les fonctionnaires.

La ministre chilienne des mines, Marcela Hernando, a déclaré jeudi à Reuters qu'elle était "confiante" dans le fait que les préoccupations de l'industrie avaient été prises en compte dans les propositions de redevances et qu'elle avait vu des signes d'amélioration de l'investissement.

"Ce que l'on observe, ce sont des signes, vous voyez comment certains investissements se sont concrétisés, comment une transaction très importante a été conclue il y a quelques semaines", a-t-elle déclaré, faisant référence à l'achat de Caserones.

"Nous ne craignons pas que les investissements s'envolent.

Une proposition de nouvelle constitution qui, entre autres changements, aurait donné à l'État un plus grand contrôle sur l'exploitation minière a été rejetée par les électeurs en septembre dernier, tandis qu'un ambitieux plan de réforme fiscale a été rejeté par le Congrès en mars.

Entre-temps, un autre projet gouvernemental de nouvelles redevances sur l'exploitation minière, en cours d'examen par le Congrès, a également été tempéré par les plaintes de l'industrie selon lesquelles une augmentation de la charge fiscale à un temps utile où les gisements sont confrontés à une baisse de la production nuirait à la compétitivité du pays.

"À mesure que la proposition de loi s'est modérée, certaines entreprises ont atteint un niveau de risque compatible avec leurs décisions d'investissement, comme cela s'est produit avec Lundin", a déclaré Juan Carlos Guajardo, directeur de l'agence de conseil Plusmining à Santiago.

"Certaines entreprises ont une vision plus optimiste de l'évolution finale du projet de loi sur les redevances, ce qui stimule les décisions d'investissement, mais d'autres sont encore en mode 'attentiste'.

La société canadienne Teck Resources a elle aussi récemment augmenté ses investissements au Chili, en soumettant cette année à l'approbation environnementale un projet de 3 milliards de dollars visant à augmenter la capacité de sa mine Quebrada Blanca 2.

Mais BHP a déclaré que sa position sur les investissements au Chili n'avait pas changé. Freeport n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Lundin a déclaré qu'elle envisageait de porter sa participation à 70 % de la mine pour un montant supplémentaire de 350 millions de dollars, mais qu'elle continuerait d'évaluer toute modification potentielle des redevances et de la fiscalité en tant que facteur de décision.

PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES

L'achat de Lundin à JX Nippon Mining & Metals intervient en un temps utile où les entreprises voient les délais d'obtention des permis s'allonger en raison de l'opposition croissante des communautés locales. Certains projets ont été rejetés par l'État ou par des tribunaux en raison de leur impact sur l'environnement.

La mine de Caserones, située à 4 300 mètres d'altitude, a elle-même été confrontée à des grèves de travailleurs et à des actions en justice intentées par des agriculteurs qui se plaignaient d'une surexploitation de l'eau.

Les tribunaux chiliens ont depuis approuvé les plans de JX Nippon visant à réparer les dommages causés à l'environnement et Lundin a déclaré à Reuters que l'un des principaux objectifs de la société était de minimiser les impacts potentiels sur l'environnement par la mise en œuvre de contrôles de gestion environnementale.

L'entreprise a ajouté que son site de Candelaria, situé à proximité, utilise de l'eau dessalée et garantit un minimum de 80 % d'électricité d'origine renouvelable.

Lundin reste confiant dans l'avenir du projet Caserones, qui a commencé ses activités en 2014 et a une production annuelle de 100 000 tonnes de cuivre. Peter Rockandel, PDG de Lundin Mining, a déclaré que l'entreprise n'avait "aucune inquiétude" quant à l'avenir, lors d'une conférence téléphonique organisée à la suite de l'annonce de la transaction.

Selon Christopher LaFemina, analyste chez Jefferies, l'achat est emblématique de la tendance émergente dans l'industrie du cuivre : acheter plutôt que construire. La chute du prix des actions et l'explosion des coûts de développement favorisent l'achat plutôt que la construction de nouvelles mines, même à des prix élevés.

"Le temps utile pour réaliser des acquisitions importantes est maintenant", a déclaré LaFemina dans un rapport, ajoutant que la fenêtre pourrait se refermer si les investisseurs attendaient que "l'environnement macroéconomique s'améliore".