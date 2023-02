La société japonaise Eneos réduit ses prévisions de bénéfices en raison de la baisse du prix du pétrole et de la hausse du yen.

Eneos, qui est également le plus grand raffineur de pétrole du Japon, avait précédemment prévu un bénéfice net de 330 milliards de yens pour l'année fiscale se terminant le 31 mars, au-dessus de l'estimation moyenne de 264 milliards de yens dans un sondage Refinitiv auprès des analystes. Eneos a réalisé un bénéfice net de 537 milliards de yens en 2021.

Les actions Eneos ont baissé de 2,3 % après la révision des prévisions de bénéfices.

Eneos a déclaré dans un communiqué que l'évaluation de ses stocks de pétrole brut et de produits pétroliers devrait baisser de 120 milliards de yens par rapport aux estimations de novembre, le prix du pétrole brut ayant chuté à 80 dollars le baril en moyenne et le yen étant passé à 130 par dollar américain, contre 90 et 140 estimés précédemment.

Les ventes ont augmenté de 49% à 11,3 trillions de yens au cours de la période avril-décembre et le bénéfice net a baissé de 71% à 96 milliards de yens, principalement en raison d'une évaluation plus faible des stocks dans un contexte de baisse des prix du pétrole au cours de la deuxième partie de l'année, a déclaré la société.

Le taux d'exploitation des raffineries était de 78 % en avril-décembre, en dessous de l'objectif de 90 %, et la faiblesse de la demande en Chine a pesé sur les marchés pétrochimiques et sur le bénéfice global des neuf mois, a déclaré Soichiro Tanaka, premier vice-président d'Eneos Holdings, lors d'un point de presse après la publication des résultats.

Eneos prévoit d'améliorer le fonctionnement des raffineries touchées par des problèmes de système à 80% au cours du trimestre actuel, a-t-il ajouté.

(1 $ = 131,7000 yens)