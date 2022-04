La société japonaise Pan Pacific prévoit une augmentation de 1 % en glissement annuel de sa production de cuivre au premier semestre.

Données financières JPY USD EUR CA 2022 11 010 Mrd 90 667 M 81 618 M Résultat net 2022 427 Mrd 3 517 M 3 166 M Dette nette 2022 2 186 Mrd 18 002 M 16 205 M PER 2022 3,44x Rendement 2022 4,85% Capitalisation 1 471 Mrd 12 111 M 10 903 M VE / CA 2022 0,33x VE / CA 2023 0,31x Nbr Employés 40 753 Flottant 95,5% Graphique ENEOS HOLDINGS, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ENEOS HOLDINGS, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 9 Dernier Cours de Clôture 458,00 JPY Objectif de cours Moyen 545,33 JPY Ecart / Objectif Moyen 19,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Tsutomu Sugimori Chairman & Chief Executive Officer Katsuyuki Ohta Manager-Accounting Yasushi Yatabe Secretary, Director, EVP, Head-Finance & Personnel Hiroko Ota Independent Outside Director Yoshiiku Miyata Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ENEOS HOLDINGS, INC. 6.44% 12 111 EXXON MOBIL CORPORATION 34.97% 354 690 CHEVRON CORPORATION 38.76% 322 281 RELIANCE INDUSTRIES LTD 12.87% 238 620 BP PLC 13.57% 97 546 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 7.71% 77 779