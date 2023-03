Eneraqua annonce un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions, mais un bénéfice conforme aux attentes

Eneraqua Technologies PLC - fournisseur de solutions d'efficacité énergétique et de gestion de l'eau basé à Londres - prévoit que le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier seront bien supérieurs à ceux de l'exercice 2022, avec un chiffre d'affaires en hausse de 54 %, passant de 36,2 millions de livres sterling à 55 millions de livres sterling. Ce chiffre est inférieur aux attentes du marché qui tablait sur un chiffre d'affaires de 61,3 à 61,5 millions de livres sterling. Cependant, elle s'attend à ce que la marge brute soit supérieure aux attentes du marché et à ce que le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements se situe dans la fourchette des attentes du marché, que la société situe entre 11,4 et 12,2 millions de livres sterling. Pour l'exercice 2022, Eneraqua a enregistré un Ebitda de 5,6 millions de livres sterling et un Ebitda ajusté de 6,7 millions de livres sterling.

Le carnet de commandes de Says est passé à un niveau record de 110 millions de livres sterling, dont 72 % seront livrés au cours de l'exercice 2024.

Mitesh Dhanak, président-directeur général, déclare : " Eneraqua a une fois de plus connu une année record, avec une nouvelle période de croissance significative reflétant la force de nos solutions de décarbonisation et d'utilisation efficace de l'eau. Nous restons confiants dans les perspectives du groupe pour l'année à venir."

Cours actuel de l'action : 310,00 pence, en baisse de 11 % mardi après-midi à Londres

Evolution sur 12 mois : en hausse de 14%

