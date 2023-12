Eneraqua Technologies plc est une société basée au Royaume-Uni, spécialisée dans l'efficacité énergétique et l'utilisation rationnelle de l'eau, qui fournit des solutions clés en main pour la décarbonisation par le biais de systèmes de chauffage et d'eau chaude pour les logements sociaux à occupation multiple et les projets commerciaux. Les secteurs géographiques de la société comprennent le Royaume-Uni, l'Europe et l'Inde. La société se concentre sur les clients dont les systèmes de chauffage et d'eau chaude au gaz, au pétrole ou à l'électricité sont en fin de vie. Elle fournit des systèmes de chauffage urbain ou collectif clé en main, basés sur des solutions de pompes à chaleur à gaz ou géothermiques/air à haut rendement, qui soutiennent les objectifs de décarbonisation et d'élimination nette des émissions. Elle propose également des améliorations de l'efficacité de l'eau pour les services publics et les clients commerciaux, y compris les hôtels et les maisons de soins.

Secteur Services des eaux