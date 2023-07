Eneraqua Technologies PLC - fournisseur de solutions d'efficacité énergétique et de gestion de l'eau basé à Londres - déclare que l'année "se déroule comme prévu" avec une forte activité grâce à des contrats en cours et à de nouveaux contrats, et un flux de trésorerie opérationnel positif. La technologie de contrôle des flux de l'activité eau continue de progresser et Eneraqua est en train de finaliser un contrat avec une "grande entreprise de distribution d'eau". L'entreprise Vriend est en train d'être intégrée dans des opérations plus larges suite à son acquisition en avril et permettra à l'entreprise de développer ses activités en Europe. Eneraqua a également mis en place avec succès un nouveau site de production près de Madrid, qui devrait lui permettre d'élargir sa gamme de produits, d'améliorer sa capacité de production et de réduire ses coûts. Enfin, l'entreprise a récemment reçu une commande pour l'installation de Control Flow dans 28 logements pour étudiants en Espagne.

Cours actuel de l'action : 138,00 pence, en hausse de 6,2 % mercredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 48%

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

