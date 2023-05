Les actions d'Eneraqua Technologies plongent malgré la hausse des bénéfices

Eneraqua Technologies PLC - fournisseur de solutions d'efficacité énergétique et de gestion de l'eau basé à Londres - affiche un bénéfice avant impôts de 9,9 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 31 janvier, en nette augmentation par rapport aux 4,1 millions de livres sterling de l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté de 52 %, passant de 36,2 millions de livres sterling l'année précédente à 55,1 millions de livres sterling. En mars, la société a déclaré que les prévisions du marché tablaient sur un chiffre d'affaires compris entre 61,3 et 61,5 millions de livres sterling.

Eneraqua explique que la croissance est due à des commandes de clients réguliers, à l'acquisition de nouveaux clients, à l'expansion géographique et à la pénétration de nouveaux marchés. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements passe de 5,6 millions de livres sterling l'année précédente à 11,7 millions de livres sterling. La société augmente son dividende annuel de 20 %, le faisant passer de 1,0 à 1,2 pence. En ce qui concerne l'avenir, Eneraqua déclare avoir un "carnet de commandes record" de 130,4 millions de livres sterling. Environ 62 % du carnet de commandes devrait être livré au cours de l'exercice 2024.

Mitesh Dhanak, président-directeur général, déclare : "L'exercice 23 a été une nouvelle année de progrès solides pour Eneraqua, le groupe ayant mené à bien sa stratégie de croissance. Dans le contexte de la crise énergétique et de l'incertitude macroéconomique générale, Eneraqua, grâce au travail acharné de son équipe, a souvent dépassé les attentes du conseil d'administration et a continué à fournir des technologies et des solutions de pointe en matière de technologies propres à ses clients, dans le monde entier."

Cours actuel de l'action : 160,00 pence l'unité, en baisse de 38 % mardi matin à Londres

Variation sur 12 mois : moins 36 %.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.