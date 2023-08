(Alliance News) - Eneraqua Technologies PLC a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à une augmentation de son chiffre d'affaires intermédiaire, mais a mis en garde contre l'impact des récentes modifications apportées par le gouvernement britannique à la législation sur la neutralité des nutriments sur ses résultats.

Les actions d'Eneraqua étaient en baisse de 22 % à 74,10 pence chacune à Londres jeudi à la mi-journée.

Le fournisseur de solutions d'efficacité énergétique et de gestion de l'eau, basé à Londres, a déclaré que pour les six mois se terminant le 31 juillet, le chiffre d'affaires devrait augmenter d'au moins 8,3 % pour atteindre 26 millions de livres sterling, contre 24,3 millions de livres sterling l'année précédente. Il prévoit également d'être rentable sur la base du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, conformément à ses attentes.

Toutefois, la société a pris note de l'annonce "inattendue" faite mardi par le gouvernement britannique, qui a proposé de modifier la législation régissant le développement dans les zones sensibles aux nitrates.

Eneraqua a déclaré qu'elle attendait maintenant de comprendre pleinement les implications de ces propositions, ce qui signifie que ses clients retarderont probablement leurs projets jusqu'à ce qu'il y ait plus de clarté.

En conséquence, la société s'attend maintenant à ce que l'Ebitda de l'année entière soit "matériellement inférieur" aux attentes actuelles du marché, à savoir 8,8 millions de livres sterling.

L'exercice financier d'Eneraqua se termine le 31 janvier.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

