Energean est optimiste quant à la croissance à Karish en raison de la fin du conflit frontalier.

(Alliance News) - Energean PLC a déclaré jeudi qu'elle restait concentrée sur la poursuite de la croissance opérationnelle, après avoir célébré une "année historique" sur les développements de production en Méditerranée orientale.

Energean est une société d'exploration et de production d'hydrocarbures dont le siège social est à Londres et qui se concentre sur le gaz naturel. Elle opère actuellement en Israël, en Italie, en Égypte, en Grèce, au Royaume-Uni, en Croatie et au Monténégro.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, la société prévoit un chiffre d'affaires de 736,7 millions USD, en hausse de 48 % par rapport aux 497,0 millions USD de 2021.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation, amortissement et frais d'exploration devrait également augmenter, de 97% à 418,5 millions USD contre 212,1 millions USD un an plus tôt.

Réfléchissant sur 2022, Energean a souligné les progrès réalisés sur le projet Karish, qui a été mis en service en octobre, et confirmé comme ayant une "excellente productibilité du réservoir".

Karish est la plus grande licence des trois actifs de développement phares d'Energean, qui comprennent également Karish North et le champ Tanin. Situé au large d'Israël, le champ principal Karish a été le premier actif à être développé sur la base de sa taille et de son rendement potentiel.

Pour l'avenir, Energean a déclaré qu'elle poursuivrait la montée en puissance de Karish pour atteindre une capacité initiale de 6,5 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an. La mise en service de l'unité flottante de production, de stockage et de déchargement du site, installée à 90 kilomètres au large, devrait s'achever en février 2023.

Les ventes totales de gaz en 2023 devraient se situer entre 4,5 et 5,5 milliards de mètres cubes de gaz naturel.

En juin 2022, les travaux d'Energean à Karish ont été critiqués par divers groupes de défense des droits de l'homme, dont le Mouvement palestinien de boycott, sanctions et désinvestissement, pour son partenariat avec Israël et sa provocation du conflit avec le Liban, qui revendique également des droits sur la zone.

Plus tard en octobre, le conseiller pour l'énergie du département d'État américain, Amos Hochstein, a négocié un accord maritime entre Israël et le Liban pour mettre fin à leur litige territorial concernant un champ de gaz en mer Méditerranée.

Le premier a décroché Karish, tandis que le second a assumé les droits de Qana, un autre champ gazier potentiel dans la région. Le Premier ministre israélien Yair Lapid a salué l'accord comme une réussite diplomatique, tandis que le président libanais Michael Aoun a tenu à souligner qu'il s'agissait simplement d'un "travail technique qui n'a aucune implication politique".

Néanmoins optimiste, Energean prévoit de poursuivre son expansion en Israël au cours de l'année 2023.

Le concept de développement de la société pour la zone d'Olympe sera communiqué aux actionnaires au cours du premier semestre, diverses solutions commerciales et techniques étant déjà à l'étude pour identifier le concept de développement qui apportera le plus de valeur.

"2022 a été une année charnière pour Energean. Nous avons commencé à produire à partir du seul FPSO dans la région stratégiquement vitale de la Méditerranée orientale ; nous avons commencé à verser des dividendes à nos actionnaires ; et nous avons réussi à découvrir et à dé-risquer de nouvelles ressources de gaz naturel adjacentes à notre infrastructure, offrant un potentiel de hausse et une option d'exportation importants. Nous sommes fiers d'avoir contribué à garantir la sécurité énergétique israélienne et régionale et à promouvoir la prospérité", a déclaré le directeur général Mathios Rigas.

Energean a déclaré un dividende trimestriel de 0,30 USD par action, soit un total de 0,60 USD par action reversé aux actionnaires en 2022. La trésorerie du groupe au 31 décembre s'élevait à 498,0 millions USD, tandis que les liquidités totales s'élevaient à 719,0 millions USD.

"Dans un monde incertain, nous espérons que les gouvernements comprennent la valeur de l'amélioration de la production énergétique nationale et régionale, valeur qui est débloquée par des investissements à long terme. Nous espérons que la politique intelligente que nous avons vue en Israël et en Égypte pourra être reproduite dans toute la région, en poursuivant les investissements qui débloqueront la valeur stratégique du sous-sol", a ajouté M. Rigas.

Les actions d'Energean se négociaient en baisse de 3,3 % à 1 304,00 pence chacune à Londres jeudi matin.

